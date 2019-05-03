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Жителей и журналистов не пустили на заседание о «уплотнении» квартала в центре Минска

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  • 3.05.2019, 11:09
Фото: «Радыё Свабода»

Заседание комиссии проходит за закрытыми дверями под охраной милиции.

Две недели назад в администрации Первомайского района Минска началось общественное обсуждение застройки квартала в границах улиц Коласа - Калинина - Черного - Сурганова. На небольшом участке земли, согласно проекту «Минскграда», собираются построить 7 паркингов, передает «Радыё Свабода».

Обсуждение проходило бурно, в зале было более 500 человек. Но заказчики проекта на презентацию не пришел, а архитекторы не смогли ответить ни на один конкретный вопрос жителей. Местные предлагали своих представителей в состав общественных комиссий. Из всех предлагаемых в комиссию включили только Татьяну Кнотько.

Местные жители и журналисты пытались попасть на заседание комиссии, которое проходило 3 мая по результатам предложений граждан.

Сегодня же заседание комиссии проходит за закрытыми дверями под охраной милиции. В прошлый раз обсуждение вел заместитель главы Первомайской администрации Василий Косовец, теперь он также присутствует на комиссии. Начальствa на месте, как утверждают, нет: председатель администрации Игорь Кудревич «на комиссии». Первый заместитель председателя Дмитрий Хорек не ответил на вопросы жителей района и просто ушел.

Под дверью собрались два десятка человек, они представили письменные заявления, чтобы присутствовать на комиссии, но их не пустили. Также не пустили корреспондентов «Радыё Свабода» и tut.by. Если журналистка приблизилась к двери, старший прапорщик Виталий Добровольский грубо вышвырнул ее из кабинета.


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