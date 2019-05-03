Уровень безработицы в США опустился до самого низкого уровня за последние 50 лет 3.05.2019, 21:07

Зарплаты американцев также продолжают стабильно увеличиваться.

В апреле уровень безработицы в США упал до самого низкого уровня за последние почти 50 лет – 3,6%. Об этом говорится в сообщении Министерства труда США, опубликованном в пятницу, передает «Голос Америки».

По словам министра труда Александра Акосты, в последний раз подобную динамику в США фиксировали в декабре 1969 года. В апреле на рынке появились 263 000 новых вакансий, а всего с января 2017 года в США были созданы 5,4 млн новых рабочих мест.

Акоста отметил еще одну положительную тенденцию: зарплаты американцев продолжают стабильно увеличиваться. Размер среднегодовой зарплаты вырос за последние 12 месяцев на 3,2%, а рост почасовой оплаты труда составил 3% за последние 9 месяцев. Так быстро зарплаты американцев не росли с 2009 года.

В апреле был установлен еще один рекорд: уровень безработицы среди испаноязычных американцев, людей с ограниченными возможностями и ветеранов второй войны в Персидском заливе упал до самых низких в истории отметок.

Уровень безработицы среди трудоспособных мужчин в целом упал в апреле до 3,4%, а доля безработных трудоспособных женщин снизилась до 3,1%. Это самый низкий показатель с 1953 года, отмечают в министерстве.

«Мы продолжаем работать над дальнейшим увеличением доли работающего населения и… развитием профессиональной подготовки, чтобы как можно больше американцев могли воспользоваться возможностями для своего карьерного роста», – говорится в заявлении Александра Акосты.

По данным Reuters, в I квартале этого года американская экономика выросла на 3,2% в годовом исчислении. В октябре-декабре прошлого года рост составил 2,2%.