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Президент Польши высказался за включение в Конституцию записей о ЕС и НАТО

  • 3.05.2019, 22:04
Анджей Дуда

Анджей Дуда выразил убеждение, что в Основном законе стоит гарантировать присутствие Польши в ЕС и НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда высказался за включение в Конституцию РП записей о членстве Польши в Европейском союзе и НАТО, передает «Радио Польша».

Во время выступления на Замковой площади в Варшаве в честь праздника - Дня Конституции 3 Мая президент Польши, в частности, сказал:

«Сегодня нашим большим заданием является, прежде всего, строительство здесь, в Польше, сильного государства. У нас действует Конституция и надо дискутировать на тему изменений в ней. Потому что стоит дискутировать о том, включать ли записи о Евросоюзе и НАТО, следует ли гарантировать в Основном законе присутствие Польши в этих больших союзах. Я лично убежден, что следует».


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