Литва призвала Еврокомиссию разобраться с Островецкой АЭС 3.05.2019, 22:53

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Вильнюс призвал Еврокомиссию разработать план действий в отношении БелАЭС.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас направили совместное письмо вице-президенту Еврокомиссии Марошу Шефчовичу, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, еврокомиссару по окружающей среде, делам моря и рыболовству Кармену Велла, еврокомиссару по энергетике и климату Мигелю Ариасу Каньете, еврокомиссару по европейской политике соседства и расширения Йоханнесу Хану, сообщает МИД Литвы.

В письме они обратили внимание на то, что Беларусь избегает сотрудничества с ЕС в вопросах ядерной безопасности, а также на безответственный подход Беларуси к этому вопросу и невыполнение международных обязательств по БелАЭС.

«Несмотря на неоднократные призывы к Беларуси исправить недостатки, выявленные при стресс-тестах, Беларусь по-прежнему ставит в приоритет график строительства, а не ядерную безопасность», – заявил Линас Линкявичюс.

«Этим письмом мы сигнализируем руководству Евросоюза, что необходимо принять срочные меры по защите ядерной безопасности всей Европы. Мы предлагаем Еврокомиссии взять на себя лидерство и разработать всеобъемлющий план действий для Евросоюза по отношению к БелАЭС», – заявил Линкявичюс.

МИД напомнил о совещании сторон Конвенции Эспо в феврале этого года, на котором признали, что Беларусь не предоставила достаточной информации в поддержку выбора площадки для БелАЭС.

МИД подчеркивает, что Беларусь до сих пор не дала ответы на вопросы Литвы по ядерной и радиационной безопасности, и обращает внимание на то, что, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза предоставить дорожную карту по устранению недостатков по результатам стресс-тестов 2018 года, Беларусь до сих пор этого не сделала.

«Беларусь продолжает отрицать очевидные факты и международные решения», – заявляет литовский МИД.