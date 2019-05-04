Хуан Гуаидо: Конец узурпатора близок

Хуан Гуаидо: Конец узурпатора близок2
- 4.05.2019, 9:14
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Президент Венесуэлы призвал людей прийти к военным базам в Каракасе.
Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо уверен, что момент свержения режима Николаса Мадуро близок. Об этом пишет "Интерфакс".
Отмечается, что Гуаидо продолжает призывать к давлению на венесуэльских военных.
"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации и продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - сообщил венесуэльский лидер оппозиции в своем Twitter-аккаунте.
Так, ближайшая акция протеста в столице Каракасе запланирована на утро субботы. Предполагается, что мирные протестные собрания должны пройти у баз военных сил Венесуэлы.