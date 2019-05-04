Хуан Гуаидо: Конец узурпатора близок 2 4.05.2019, 9:14

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Хуан Гуаидо

ФОто: bloomberg

Президент Венесуэлы призвал людей прийти к военным базам в Каракасе.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо уверен, что момент свержения режима Николаса Мадуро близок. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Гуаидо продолжает призывать к давлению на венесуэльских военных.

"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации и продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - сообщил венесуэльский лидер оппозиции в своем Twitter-аккаунте.

Так, ближайшая акция протеста в столице Каракасе запланирована на утро субботы. Предполагается, что мирные протестные собрания должны пройти у баз военных сил Венесуэлы.