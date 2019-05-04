закрыть
4 мая 2019, суббота, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Хуан Гуаидо: Конец узурпатора близок

2
  • 4.05.2019, 9:14
  • 2,276
Хуан Гуаидо
ФОто: bloomberg

Президент Венесуэлы призвал людей прийти к военным базам в Каракасе.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо уверен, что момент свержения режима Николаса Мадуро близок. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Гуаидо продолжает призывать к давлению на венесуэльских военных.

"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации и продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - сообщил венесуэльский лидер оппозиции в своем Twitter-аккаунте.

Так, ближайшая акция протеста в столице Каракасе запланирована на утро субботы. Предполагается, что мирные протестные собрания должны пройти у баз военных сил Венесуэлы.


популярное за неделю

Мнение

Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич
Унижение
Унижение Лилия Шевцова