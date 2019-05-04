Лукашенко принуждают жить без российский нефтяной ренты 7 4.05.2019, 9:55

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Владислав Иноземцев

Замена посла РФ Бабича не поменяет общий вектор отношений.

Так прокомментировал “Эху Москвы” нефтяную войну между Минском и Москвой российский экономист Владислав Иноземцев.

“Сейчас Беларусь разными путями принуждают или дают ей привыкнуть к жизни без российской нефтяной ренты, которую она собирала на протяжении последних лет”.

“Речь идет не столько о белорусской нефти, сколько в целом об отношении с Беларусью, которые становятся более напряженными. Я думаю, что скоропалительная отставка посла Бабича и замена его на менее конфликтного человека вряд ли сильно изменит общий вектор политики на этом направлении. Поэтому, конечно, Россия будет и дальше нести определенные потери имиджевые и финансовые”, – считает экономист.

Вячеслав Иноземцев уверен, что Россия понесет убытки, вызванные поставками в Беларусь грязной нефти, из-за которой фактически остановлена сейчас прокачка в направлении Западной Европы.

“Я думаю, что, конечно, потери будут. Я не знаю, будут ли выставлены штрафные санкции со стороны получателей нефти в Западной Европе. Но в целом, я думаю, эти потери будут гораздо меньшими, чем то, что Россия выделяла неформально на дотирование белорусской экономики. Если, конечно, сама эта практика не прекратится”, – считает Владислав Иноземцев.