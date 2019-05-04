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Лукашенко не полетит в Брюссель

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  • 4.05.2019, 10:37
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Диктатор проигнорировал приглашение на ужин лидеров стран «Восточного партнерства».

Участие Лукашенко в мероприятиях, посвященных 10-летию «Восточного партнерства», которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили tut.by в пресс-службе МИД Беларуси.

— Лукашенко поручено министру иностранных дел представлять на них нашу страну, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину «Восточного партнерства». В 2017 году на саммит «Восточного партнерства», на который позвали Лукашенко, поехал Владимир Макей.


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