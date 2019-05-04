КГБ: Втюрин задержан за получение взятки от российской коммерческой структуры 40 4.05.2019, 11:15

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Андрей Втюрин

Фото: БелТА

Сумма взятки - $148 600.

В пресс-службе КГБ прокомментировали задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, пишет tut.by.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали в ведомстве.

Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

КГБ продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что ряд российских авторов выдвигает мнение, что арестованный заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Втюрин готовил покушение на Лукашенко.