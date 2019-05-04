Политзаключенный Михаил Жемчужный получит медаль к 100-летию БНР 1 4.05.2019, 12:20

Михаил Жемчужный

Белорусский правозащитник сообщил, что получил письмо из США.

Об этом Михаил Жемчужный сообщил в открытке, присланной из колонии витебскому правозащитника Леонида Светика. Рада БНР решила наградить политзаключенного медалью в честь БНР-100 "за деятельность в пользу свободной и независимой Беларуси", сообщает ПЦ "Весна".

Михаил Жемчужный, который отбывает сейчас срок заключения в колонии в Горках № 9, сообщил в открытке, что получил письмо из Америки.

«Рада БНР решила наградить юбилейной медалью за деятельность в пользу свободной и независимой Беларуси" меня. Не знаю, как и когда, но тебе первому сообщаю ..."- написал Жемчужный правозащитнику.

Ранее председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла сообщала Радио Свобода, что полные списки награжденных медалью не будут опубликованы, и это "объясняется в том числе потребностями безопасности в отношении некоторых лиц».

В открытке, присланной правозащитнику Леонид Светик, политзаключенный сообщает еще, что "начал побеждать Горецкий суд" и что обжаловал свой статус "экстремиста" в Департамент исполнения наказаний и начальнику колонии. Отмечает, что такой статус применяют в белорусских колониях, чтобы "Запад не защищал".

Михаил Жемчужный пишет, что уже в восьмой раз ему отказывают за свой счет приобрести витамины. "Продолжаю войну", - написал политзаключенный на полях открытки.

Напомним, одной из первых медалью БНР была награждена главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Медаль утверждена в дни празднования 100-летия независимости БНР и «вручается за заслуги в работе ради совершения идеалов Акта 25 марта 1918 года, в том числе за исследования и популяризацию белорускости, обретение и укрепление государственной независимости Беларуси, борьбу за свободу и демократию в Беларуси».

Награды будут вручаться в течение 2019 года.