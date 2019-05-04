КГБ: Гендиректор «Белтелекома» задержан за взятку от гражданина РФ 3 4.05.2019, 11:56

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Сергей Сиводедов

Дома у Сергея Сиводедова нашли $470 тысяч.

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов задержан за получение взятки, сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси, сообщает "Интерфакс".

"В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель гражданин Российской Федерации "К", - проинформировали в КГБ.

По информации комитета, в ходе следственных действий по месту жительства С.Сиводедова также обнаружено и изъято $470 тыс., полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих С.Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

"Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ведомстве.