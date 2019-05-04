Иранец, которого хотели депортировать из Беларуси, остается в Минске 4.05.2019, 12:54

Мехрдад Джамшидиян

Мерхдад Джамшидиан 11 месяцев провел в изоляторе в ожидании решения своей судьбы.

Иранец Мерхдад Джамшидиан, которого хотели выслать из Беларуси, останется в Минске. Такое решение принял суд Московского района столицы и тем самым отменил решение отдела по гражданству и миграции, пишет tut.by.

Мерхдад 11 месяцев провел в изоляторе в ожидании решения своей судьбы. Он прожил в Беларуси более 20 лет, создал здесь семью и принял христианство. Его жена и трое детей являются белорусскими гражданами.

Иранские власти требовали его депортации с 2012 года якобы по обвинению в убийстве матери и родного брата. Однако правозащитники заявляли, что это только повод вернуть Мерхдада на родину, где его ждет смертная казнь за принятие христианства. Также известно, что его брат был активистом оппозиции и преследование может быть обусловлено политическими причинами.

15 марта отдел по гражданству и миграции Московского РУВД принял решение о депортации Мерхдада Иран, однако сейчас это решение отменил суд и дело направлено на новое рассмотрение.