Глава «Белнефтехима»: Поставки «грязной» нефти негативно повлияли на всю отрасль нефтехимии 2 4.05.2019, 13:13

Белорусская нефтепереработка несет убытки.

Поставки некондиционной нефти из России по нефтепроводу "Дружба" в третьей декаде апреля оказали негативное влияние на всю отрасль белорусской нефтехимии, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, выступая на состоявшемся накануне заседании совета концерна, сообщает "Интерфакс".

"Председатель концерна Андрей Рыбаков, выступая с докладом, отметил, что последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии", - сказано в сообщении концерна "Белнефтехим".

В связи с этим А.Рыбаков подчеркнул актуальность снижения производственных затрат. "Необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции минимальным планом по экономии ресурсов, оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью", - сказал он.

В сообщении отмечается, что на заседании совета "обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из РФ несоответствующей стандарту нефти".