Cразу в 85 районах Беларуси запретили ходить в лес 4 4.05.2019, 15:10

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С начала года в Беларуси произошло уже 217 лесных пожаров.

Министерство лесного хозяйства инициировало введение запретов и ограничений на посещение лесов в 85 районах Беларуси, сообщает «Белсат».

Точную карту можно посмотреть на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также через мобильное приложение «МЧС Помощь рядом» для Android. Еще неделю назад сообщалось о запрете на посещение лесов в 25 районах.

С начала года в Беларуси произошло уже 217 лесных пожаров на общей площади свыше 1000 гектаров. Наиболее критическая ситуация сложилась в Брестской области, где произошло 106 случаев возгораний на площади свыше 850 гектаров.