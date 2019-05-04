«Друзья приезжают из-за границы и хвастаются заработком, а у нас откладывать не получается» 4.05.2019, 15:40

Тренер по плаванию из Барановичей честно рассказал о своих доходах и расходах.

Тренер по плаванию одной из барановичских школ рассказал intex-press.by, сколько зарабатывает, почему не покупает мясо, как проводит свободное время и куда хотел бы переехать:

- В детстве я не особо задумывался, кем бы хотел стать. Родители видели во мне бизнесмена. Однако в школе я увлекся спортом, и со временем это стало моим любимым делом, а в дальнейшем определило и профессиональный выбор. Придя на работу после вуза, понял, что с выбором профессии я не ошибся.

Работаю я с 9.00 до 17.00 шесть дней в неделю. В месяц получаю около 730 рублей ($345). На мой взгляд, зарплата, как для семейного человека, маленькая. Я иногда даже сдаю кровь – какая-никакая копейка.

Жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, получает детское пособие. Поэтому свой доход приходится распределять так, чтобы хватило дожить до следующей получки.

Мясо дают родители

Вместе с женой и ребенком мы живем в двухкомнатной квартире. Жилье досталось нам от моих родителей – они живут отдельно. На оплату коммуналки уходит примерно 90 рублей из моей зарплаты. Телевидение, интернет и мобильную связь оплачиваем из «детских».

Самая большая статья расходов – покупка продуктов. Я – спортсмен, постоянно бегаю, плаваю, поэтому кушаю много. К тому же стараюсь питаться правильно. Жена меня в этом поддерживает.

В магазин мы ходим три раза в неделю и оставляем за раз примерно 30 рублей. Покупки делаем обычно в сетевом магазине возле дома. Берем овощи, гречку, курицу, яйца, фрукты, молоко, йогурт и другие молочные продукты. Колбасные изделия стараемся не покупать: я считаю, что в них нет ничего полезного.

Мясо нам дают родители: покупают себе и какую-то часть отдают нам. Для нас это большая экономия, так как мясо дорогое и цена на него растет чуть ли не каждый день.

На работе я питаюсь в столовой, в месяц оставляю там около 60 рублей.

Обновки – по мере необходимости

Одежду и обувь себе я покупаю не часто, по мере необходимости. Стараюсь следовать правилу: покупаем только то, что нужнее. Летом мне достаточно пары маек и шорт, кроссовки стараюсь брать такие, чтобы хватило на долгий срок.

Немаленькая сумма из моей зарплаты (около 100 рублей) уходит на бытовую химию, моющие и косметические средства. Ничего удивительного: ведь ребенку требуются подгузники и другие детские средства гигиены. Да и жене хочется хорошо выглядеть.

На работу я езжу на общественном транспорте, поэтому каждый месяц покупаю проездной. Если погода хорошая, то могу пройтись пешком: утренняя прогулка полезна для здоровья. По выходным родители иногда дают нам свой автомобиль, чтобы мы с семьей могли куда-то выехать.

«Жене нужно отвлечься от мамских дел»

Работа в некоторой степени является моим хобби, других увлечений у меня нет. В то же время я не могу сказать, что на работе я отдыхаю, поэтому, чтобы расслабиться после трудового дня, мы семьей гуляем на улице час-полтора. Нагуливаем крепкий сон, да и ребенку полезно дышать свежим воздухом.

Раз в неделю мы оставляем малыша у родителей и устраиваем себе выходной – выходим с женой в город. Ей тоже нужно расслабляться и отвлекаться от мамских дел.

В такой день мы иногда встречаемся с друзьями, ходим в кино, а можем просто вдвоем посидеть в кафе и побаловать себя десертом. На такие расслабляющие выходные в месяц уходит порядка 90 рублей.

Ребенок тоже требует средств: он растет, необходимо покупать новую одежду, обувь и игрушки. Все расходы на малыша оплачиваем из «детских».

«Теперь откладывать не получается»

Мы не бедствуем, но и богато тоже не живем. Богатой жизнь нашу не назовешь – покупаем только самое необходимое. Большое дело, что родители всячески помогают.

В будущем мне хотелось бы переехать в Европу. Там и уровень жизни лучше, да и стабильности побольше. В Европе хороший заработок: за пару месяцев можно накопить на отдых, на хороший мобильный телефон, а за пару лет – и на машину.

Мои друзья, у которых только среднее образование, приезжают из-за границы и хвастаются заработанной суммой.

А у нас откладывать не получается. До рождения ребенка еще удавалось отложить долларов 50, а сейчас денег впритык.