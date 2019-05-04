Ученые назвали древнюю статую Леди Мали оптической иллюзией 4 4.05.2019, 17:10

2,873

ФОто: Planet-today

Эксперты изучили загадочную скалу в виде статуи.

Эксперты, после скурпулезного изучения загадочной скалы в виде статуи, склонились к тому мнения, что она является всего лишь оптической иллюзией, пишет news.am.

Напомним, что впервые загадочная находка была обнаружена и описана ученым Анджело Питони в нескольких километрах от селения Мали на севере Гвинеи. Известна она под неофициальном названием как «Статуя Леди Мали». Подобное название ей было дано в связи с тем, что в верхней части скалы можно увидеть каменную женскую голову.

Возраст гранита, из которого и состоит изваяние, определен примерно в 12 тысяч лет.

Отмечается, что у проживающих в непосредственной близости от этого места африканских племен никакого более-менее подходящего оборудования для создания такого монумента просто не могло быть.

Кроме того, местные жители из села Донгол-Луура повествуют о таинственной легенде, которая вполне может объяснить появление статуи. Так, по древнему преданию, в далекие времена боги благословили эту землю, посыпав ее небесными звездами, превратившимися потом в алмазы. Но за этот дар они, в качестве возмещения, у местного вождя забрали дочь. И теперь, превращенная в скалу, она навеки призвана охранять скрытые глубоко под землей сокровища.

Питони убежден, что в глубокой древности на этой территории находилась высокоразвитая цивилизация, которая вполне сопоставима с египетской.

Однако, многие ученые настроены скептически и считают, что лицо женщины, которое можно увидеть на вершине скалы, не более чем оптическая иллюзия.