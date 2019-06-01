Белорусы бойкотируют лукашенковские налоги 4 1.06.2019, 10:12

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Источник: tut.by

Власти попали в собственную ловушку.

Обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал Радио Свобода уплату дорожного сбора и новое предложение правительства.

- Эта печальная история берет начало в 2014 году. Тогда власти ввели новый налог для белорусов. Но не для всех, а только для владельцев автомобилей. Он назывался по-разному: транспортный налог, налог на авто, дорожный сбор. С самого начала население восприняло его как несправедливый, как очередную попытку государства залезть в карман к гражданину.

Таких несправедливостей сваливается много. Однако, как правило, в таких случаях белорусы молча делают то, что велит начальство. Помните знаменитый анекдот про белоруса: веревку с собой брать?

Но вот тут коса нашла на камень. Вся история с дорожным сбором разрушает миф о законопослушности белорусов. Они просто перестали его платить.

И это не единственный такой случай за последнее время. Вспомним, как в 2017 году население бойкотировало исполнение декрета о тунеядцах. Из 470 тысяч человек, которым было направлено уведомление с требованием уплатить сбор, заплатила только 10%.

Нечто подобное происходило и с дорожным сбором. Автовладельцы просто перестали проходить техосмотр, к которому была привязана уплата сбора. В 2016 году 56% из них проигнорировали эту процедуру, а в 2018 году уже 71% владельцев автомобилей фактически отказались проходить технический осмотр и платить транспортный налог.

Здесь интересно, как белорусы реагируют на несправедливость. Они не протестуют, не объединяются в какую-то структуру, чтобы законным путем лоббировать отмену законодательного акта, который считают неправильным и несправедливым. Нет, они просто перестают выполнять его, устраивают тихий саботаж.

Причем белорусские граждане игнорируют государственный приказ только при условии, что ничего очень плохого им за это не будет. Если и оштрафуют за не пройденный техосмотр, то штраф значительно меньше дорожного сбора. Такая фига в кармане.

В результате власти уже который год думают, что делать с этим общественным саботажем. В прошлом году новый премьер Сергей Румас вскоре после своего назначения решил поменять схему уплаты транспортного налога. Новый вариант - отвязывать дорожный сбор от техосмотра, предлагалось платить его с разбивкой по месяцам, предусматривался понижающий коэффициент, если автовладелец платит за весь год. Однако Администрация президента по неизвестным причинам этот проект забраковала.

Казалось бы, самый простой и справедливый вариант уплаты транспортного налога - это привязать его к стоимости бензина: кто больше заправляется, тот, соответственно, и больше платить за пользование дорогами. Как отметил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, именно такой вариант и остается.

Но здесь власть все равно столкнется с проблемами. Главная - в том, что придется значительно повышать цены на бензин. Но ведь это придется делать так или иначе, вследствие налогового маневра в России. В результате маневра цена нефти, поступающей в Беларусь, движется к уровню мировых цен. Вслед за ней должны повышаться и цены на бензин. Если этого не делать, то белорусские НПЗ окажутся убыточными, придется отменять акциз, что нанесет сильный удар по бюджету. Кстати, в связи с налоговым маневром ставки акцизов на топливо уже пришлось снизить на 25% с начала 2019 года.

А всем известно, что рост цен на бензин - проблема очень болезненная с социальной и политической точки зрения. Белорусские власти хорошо помнят акцию протеста «Стоп бензин», которая однажды парализовала транспортное движение в столице.

Тогда под давлением улицы пришлось отменить повышение цен на топливо. Причем цены увеличатся не только для хозяев автомобилей, но и для владельцев газонокосилок, бензопил и других приборов, работающих на бензине. Вызвать явное недовольство населения накануне двух избирательных кампаний властям совсем не хочется.

Кроме того, в результате этого варианта возникнут и другие негативные последствия. Могут рухнуть планы правительства и Нацбанка удержать годовой уровень инфляции в интервале 5-6%.

Цены на бензин в Беларуси окажутся значительно выше, чем в России. Ведь потери от налогового маневра компенсируются там нефтеперерабатывающим заводам из федерального бюджета. Мало того, что у белорусов появится очевидный и показательный образец для сравнения, так начнется массовый заезд в Россию на заправки за дешевым топливом. А это дополнительный вывоз валюты, спекуляция.

То есть, куда ни кинь - всюду клин. Поэтому власти и бросаются во все стороны в поисках выхода из ловушки, которую сами придумали для людей.