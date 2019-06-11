«Ъ»: «Белнефтехим» требует от «Роснефти» $155 миллионов компенсации 11.06.2019, 9:56

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В концерне оценили ущерб от «грязной» нефти.

«Белнефтехим» выставил претензии «Роснефти» за загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Как пишет издание со ссылкой на источник, такие суммы содержатся в письме, которое глава «Роснефти» Игорь Сечин написал вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сечин просит ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от «грязной» нефти, которая попала в нефтепровод «Дружба».

В письме Сечин сообщает, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти на $ 155 млн.

Мозырский НПЗ обосновал их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $ 185 млн, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой.

Соответственно, НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть переплату в $ 155 млн. Белорусская сторона выражает готовность судиться в Арбитражном суде Москвы, но выступает за решение вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке», указывает «Коммерсантъ». Издание сообщает, что письмо с претензиями Мозырского НПЗ имеется у редакции. В нем белорусская сторона указывает, что также готова рассмотреть вопрос о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Между тем эксперты издания говорят, «что ущерб от поставок загрязненной нефти на Мозырь на данный момент в принципе отсутствует».

— Дело в том, что, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с территории Беларуси будет возвращена в Россию. Взамен — что подтвердил в интервью Reuters 10 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин — в Беларусь будет поставлена чистая нефть.

Эти претензии были перенаправлены в «Транснефть», но, как отметил Игорь Сечин, компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.

Дело «о грязной нефти»

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем.

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования, пишет tut.by.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что ущерб из-за поврежденного оборудования на Мозырском НПЗ, по предварительным подсчетам, составил около 30 млн долларов.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.

7 июня, посещая «Нафтан», Лукашенко отметил, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн», — сказал Лукашенко.

Напомним, размер компенсации ущерба от поставок «грязной» нефти обсуждается между Россией и Беларусью уже почти месяц. Однако конкретные суммы пока так и не были озвучены.

«Мы не торопимся ущерб определять. Первоначально назывались цифры, которые ничего общего с реальностью не имеют», — заявил в эфире «Россия 24» вице-премьер России Дмитрий Козак. Он также заверил, что российская сторона посчитает все «по-честному» и возместит весь «реальный ущерб».