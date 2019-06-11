Траян Бэсеску: Единственная возможность двигаться дальше – это признать правительство Майи Санду 11.06.2019, 10:16

Траян Бэсеску

В Молдове – налицо попытка государственного переворота, и ответственность за нее несет олигарх Плахотнюк.

Последние события на политической сцене Республики Молдова не оставляют никаких сомнений: налицо попытка государственного переворота, и ответственность за нее несет олигарх Владимир Плахотнюк. Такое мнение высказал в интервью Свободной Европе экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

- В Кишиневе говорят о попытке госпереворота, государственной измене, узурпации власти… Чем опасно для Молдовы двоевластие?

- Последствия могут быть самыми драматичными! Совершенно очевидно, что в Республике Молдова произошла попытка переворота, то есть партия, потерпевшая поражение на выборах, не хочет уступать власть. Но это не просто отказ уступить власть. Поведение Демпартии свидетельствует о том, что Плахотнюк, в руках которого сосредоточена вся власть, контролирует абсолютно все госинституты в Кишиневе, в том числе и Конституционный суд. Недопустимо для Конституционного суда выносить решения в таком порядке и игнорируя при этом Конституцию Республики Молдова.

- Кто может победить – если вообще возможен победитель в подобной ситуации – в этом противостоянии между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком?

- Справедливости ради надо сказать, что их обоих надо бы арестовать!.. Но – некому. Потому что оба давно уже сговорились, но когда оказались по разные стороны баррикад, каждый лихорадочно стал выкладывать компромат на другого. Эта конфронтация между Додоном и Плахотнюком приведет к развалу Республики Молдова.

И здесь партиям действительно следовало бы перешагнуть через этих двух «титанов» и подумать об интересах самой Молдовы, которой остро необходимо правительство – прозападное правительство, такое, какое и было сформировано на днях новым парламентом страны.

-Додон заверил, что он пойдет до конца, но и Плахотнюк готов идти до конца! Общество в шоке, и люди боятся, что дело дойдет до гражданской войны. Такой сценарий реален?

- Да, однозначно! И я бы призвал граждан Республики Молдова не верить ни одному, ни другому, а руководствоваться исключительно интересами Молдовы, принципами демократии и уважением к собственной Конституции.

В конечном счете, эта коалиция между социалистами и блоком ACUM временная, у нее есть конкретные цели, где категорически нет места лживым утверждениям, которые вбрасывает в публичное пространство Демпартия – то есть, нет никакого секретного плана федерализации страны, никто Молдову не продает, а есть ряд пошаговых задач, изложенных предельно ясно, и с ними я не могу не согласиться. Тем более, что один из первых пунктов касается признания того, что Республика Молдова является захваченным государством. С этим никто не может спорить, учитывая, что даже Конституционный суд подконтролен Плахотнюку.

- Похоже, поводом для конфронтации между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком стал именно вопрос о федерализации Республики Молдова. За время ваших двух мандатов президента вы не раз общались с Владимиром Путиным. Вы обсуждали с Путиным Молдову в контексте федерализации?

- Нет, никогда! И не только в рамках моего мандата, но и при встречах в многостороннем формате наши беседы не ограничивались парой минут, потому что Румыния расположена в непосредственной близости от России, и мы нередко забывали о времени, обсуждая проблемы региона… И никогда Владимир Путин не обсуждал со мной федерализацию, никогда не представлял федерализацию как решение – что, кстати, вовсе не означает, что Российская Федерация не мечтает о таком варианте.

Москве очень нужен в регионе приемлемый для себя вариант, который можно было бы использовать потом и в Украине. Именно в том и состоит вся суть нынешней глобальной игры России.

- Мнения Запада и России относительно событий в Республике Молдова совпадают?

- Полностью совпадают! Я сравнивал реакции – не говоря уже о Европейской народной партии, которая приветствовала избрание правительства Майи Санду, все остальные, и Евросоюз, и США, и Российская Федерация заняли примерно одинаковые позиции. Они призвали партии найти компромисс и договориться. А Республика Молдова очень нуждалась как раз в том, чтобы хотя бы ЕС и Румыния признали правительство Майи Санду!..

- Значит, помощь со стороны возможна? В чем тогда конкретно она может выразиться?

- Вся помощь – там, на месте. Послы США, Российской Федерации, Евросоюза – все они были в парламенте, когда шло голосование за утверждение правительства Майи Санду. Вероятно, они получат инструкции, как действовать дальше, но как по мне, то единственная возможность двигаться дальше – это признать правительство Майи Санду, несмотря на все издевательства, которые устроил Конституционный суд Республики Молдова.

- Г-н Плахотнюк может потребовать гарантий со стороны крупных игроков?

- Он уже не в той ситуации, когда можно требовать гарантий. Он вконец проигрался. Сейчас Плахотнюку стоило бы поискать какое-то надежное убежище. Пока он чувствует себя в Республике Молдова в безопасности, где все госучреждения стоят за него горой, но это не может длиться до бесконечности.

- Досрочные выборы могут привести к развязке политического кризиса?

- Досрочные выборы покажут примерно такие же результаты. Ничего неожиданного я не вижу, разница в счете может составить 1-2 процента – под влиянием того, что произошло за эти три с лишним месяца после выборов.

Иными словами, будут незначительные вариации, которые заведут… ну, я бы не стал использовать слово «тупик» – которые приведут к той же ситуации, которая сложилась после февральских выборов: три партии, которые не могут договориться между собой. Единственный вариант, который я уловил с самого начала и говорил о том в Кишиневе – это альянс между социалистами и блоком ACUM, при условии, что удастся в оперативном порядке разработать план управления страной с акцентом на вопросах, по которым можно договориться.

А так – расхождении слишком велики, поэтому их лучше бы пока отложить, они неприемлемы ни для одной, ни для другой стороны.

Не думаю, что можно было бы выдвигать претензии Майе Санду за какие-то действия Додона! С какой стати?

- Вам не кажется сейчас, что ДПМ распрощалась с европейской интеграции?

- Нет. Демпартия сказала: «Мы готовы умереть за Плахотнюка». Абсолютно непонятное отношение, абсолютно!.. Все в Молдове знают, что Плахотнюк – олигарх, который держит в кулаке все госинституты, но, несмотря на это, находятся люди, которые принимают и такого лидера.

Лично меня очень разочаровал Павел Филип, который согласился участвовать в грязной игре Плахотнюка против собственного народа, против румын Республики Молдова.

- А России есть что сказать по поводу кризиса в Молдове?

- Думаю, да. Кстати, Додон настолько напуган – хотя и Плахотнюк напуган не меньше, – что только поддержка Москвы и может его удержать на нынешних позициях.

- Кого удержит?

- Додона! Только поддержка Москвы удержит его на плаву. Не будь этой поддержки, думаю, Додон готов был бы удрать из Республики Молдова.

Плахотнюк тоже прижат к стене, он знает, что если лишится власти, ему припомнят и участие в краже миллиарда, и многое другое.

- Премьер Майя Санду заявила о намерении созвать заседание нового правительства, а с другой стороны, говорят, что вот-вот начнутся аресты депутатов, которые проголосовали за новый кабинет. Кто мог бы вмешаться и помочь?

- Надеюсь, до этого не дойдет, хотя, по моим сведениям, Плахотнюк сильно напуган и, как загнанный зверь, может отдать любой приказ. Но, с другой стороны, Майя Санду, депутаты блока ACUM отстаивают интересы своей страны, Республики Молдова, что может потребовать определенных жертв. Но отступать политически просто нельзя.

- Что бы вы посоветовали сейчас Майе Санду?

- Идти вперед и не останавливаться! Если она выйдет из игры и сложит мандат – ее осудит история. Если не сложит – войдет в историю как законно избранный премьер, который боролся за свою страну, за европейский курс Молдовы. Ее партия и партия Андрея Нэстасе – единственные политформирования, которые однозначно нацелены на Запад, на Евросоюз, на Румынию.

Что касается остальных – Плахотнюк со своей партией воспринимают Молдову как личную заложницу, а Додон готов преподнести ее России. Единственные, для кого интересы Молдовы и ее граждан важны, – это блок ACUM.

- Что бы вы хотели пожелать гражданам Республики Молдова?

- Сохранять спокойствие, не поддаваться на лживые заявления Плахотнюка и отстаивать демократический курс страны. Что касается Додона, то если все эти записи о федерализации, о финансировании партии и т.д. не являются подделками Плахотнюка, то и он должен ответить перед законом.

- И все эти действия, если они подтвердятся, как-то скажутся на имидже блока ACUM и Майи Санду?

- Не думаю, что можно было бы выдвигать претензии Майе Санду за какие-то действия Додона! С какой стати? Майя Санду должна идти своей дорогой.