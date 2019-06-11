Дело журналиста «Медузы» Голунова закрыто 13 11.06.2019, 17:11

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Иван Голунов

Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Он выйдет на свободу.

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто. Он освобожден из-за недоказанности вины.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова cообщили агентства РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Решение приняли после окончания экспертиз по делу. При этом задержавших Голунова сотрудников полиции отстранят на время внутренней проверки, материалы расследования по их действиям уже направили в СК, добавил Колокольцев.

Колокольцев также объявил, что будет добиваться отставки главы полиции Западного округа Москвы, где вели дело Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка полиции.

Информация о возможном закрытии дела Голунова появилась в СМИ еще в понедельник - интернет-издание "Проект" сообщило, что в администрации президента России хотят прекратить преследование журналиста до 20 июня. В этот день должна состояться прямая линия с Владимиром Путиным.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него якобы нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Во вторник к ним присоединилсь "Православие и мир", телеканал "Дождь", Bell - всего более 10 изданий.