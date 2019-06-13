Наталья Радина: В США я говорила о критической ситуации с белорусскими независимыми медиа 5 13.06.2019, 11:11

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Наталья Радина

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Только вместе мы сможем выстоять.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина посетила Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне и Нью-Йорке журналистка встретилась с представителями Государственного Департамента США, Агентства США по международному развитию, Национального демократического института, американского ПЕН-центра, компании Google, фондов в поддержку демократии и журналистских объединений.

Главная тема, которая обсуждалась на встречах, ситуация со свободой слова в Беларуси, говорит Наталья Радина:

- В первую очередь, я хотела донести до американских властей и гражданского общества страны информацию о том, что происходит с независимой журналистикой в Беларуси. К сожалению, ситуация в Беларуси выпала из центра внимания западного сообщества и там немного знают о том, что режим Лукашенко продолжает уничтожать остатки свободы слова в стране. Помимо блокировки ведущего независимого сайта Charter97.org продолжается преследование редакций независимых медиа внутри страны, возбуждаются надуманные уголовные дела, проходят обыски, незаконная вербовка журналистов спецслужбами, уголовное преследование видеоблогеров Степана Светлова, Александра Кабанова, Сергея Петрухина, Андрея Паука; за посты в социальных сетях людей арестовывают на сроки от 15 суток до нескольких лет ограничения свободы; ужесточают и без того репрессивный Закон о СМИ, который ставит независимые СМИ в полную зависимость от власти.

Также я призывала увеличить поддержку белорусским независимым медиа, работающим как внутри страны, так и за рубежом. В последние годы эта поддержка стала сокращаться, многие медиа едва выживают и находятся на грани закрытия. Главным образом сегодня необходимо поддержать операционную деятельность редакций, в то время как многие фонды оказывают лишь образовательную либо проектную поддержку.

Ситуация с сайтом Charter97.org является примером, который в полной мере характеризует положение всех белорусских независимых медиа. Сегодня мы лишены поддержки со стороны правительства Польши, которое в 2011 году после обрушившихся на сайт репрессий пригласило редакцию работать в Варшаву. Сайт пока выживает только благодаря поддержке читателей и нескольких фондов, которые в трудное время протянули руку помощи. Однако финансирование настолько ограничено, что дает нам люфт для работы в несколько месяцев. В такой ситуации говорить о долгосрочной перспективе и развитии медиа просто невозможно.

В то же время Беларусь сегодня находится под массированной атакой российских СМИ, которые получают огромные деньги из бюджета соседнего государства. Страна находится в одном шаге от аннексии. Роль независимых медиа в отстаивании суверенитета Беларуси является ключевой. Мы сегодня должны выходить на более широкую аудиторию, работать с людьми, объяснять угрозу, которая исходит с востока, а без поддержки западного сообщества это сделать крайне сложно.

Я хотела бы поблагодарить наших читателей за поддержку в это трудное время. Ситуация остается критической, работа сайта по-прежнему под угрозой. Нам очень нужна ваша помощь. Только вместе мы сможем выстоять.

В рамках визита в Вашингтон Наталья Радина также встретилась с представителями белорусской диаспоры.

- Радует, что за рубежом есть ядро из активных белорусов, которые сегодня не сидят сложа руки, не занимаются благоустройством только своей собственной жизни, а активно действуют: проводят акции солидарности с соотечественниками, информируют американских политиков о происходящем, искренне переживают из-за того, что происходит на родине и готовы помогать, - сказала главный редактор Charter97.org.

Наталья Радина и глава Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, бывший посол Америки в Беларуси Майкл Козак

С руководителями Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Майклом Козаком и Ярославом Андерсом

На встрече с белорусской даспорой в Вашингтоне

На встрече с белорусской даспорой в Вашингтоне