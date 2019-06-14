Старое правительство Молдовы согласилось уйти в отставку 14.06.2019, 17:47

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(обновляется) Партия олигарха Плахотнюка отказалась от власти.

Об этом заявил на брифинге по итогам национального политического совета Демпартии Молдовы Владимир Чеботарь, сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

Однако, как заявил Чеботарь, Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов. "Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - добавил он.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Майей Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.