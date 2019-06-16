«Штадлер» Гомель - Минск больше трех часов простоял между станциями с пассажирами внутри 16.06.2019, 19:28

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Иллюстрационное фото

Поезд сломался в жару недалеко от Жлобина.

«Штадлер», который шел из Гомеля в Минск, сломался недалеко от Жлобина и больше трех часов простоял на перегоне между станциями. Пассажиры все это время ждали внутри, пишет tut.by.

Поезд вышел из Гомеля в 15.10, а остановился около 15.45. В контакт-центре Белорусской железной дороги сообщили, что поезд остановился на перегоне Салтановка — Хальч в связи с поломкой. По словам проводников, поезд оказался обесточен.

«Сначала было жарко, потом проводники открыли двери, — рассказал пассажир Андрей, который находился внутри. — Спустя примерно час после остановки включились кондиционеры».

Поезд задержался: на 18.10 было запланировано прибытие в Минск, однако к этому времени состав еще не добрался до Жлобина.

— На данный момент семь вагонов дотянули до станции Хальч, еще семь вагонов стоят. Возможно, будут пересаживать, — сказали в контакт-центре Белорусской железной дороги в 19 часов.

Проводники опросили пассажиров о том, планируют ли они дальнейшие пересадки. Тем, кто захочет получить компенсацию, предлагают обратиться с письменным заявлением к дежурному помощнику начальника вокзала на станции «Минск-Пассажирский».