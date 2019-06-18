Археологи раскрыли новые тайны античного Иерихона 18.06.2019, 8:24

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Раскопки ведись на том месте, где находился легендарный библейский город.

Российские ученые возобновили раскопки на территории византийской части Иерихона и обнаружили, что город был заселен значительно раньше, чем считалось ранее. О последних находках и выводах ученых рассказали в пресс-службе Института археологии РАН, пишет ria.ru.

"Мы убедились, что под памятником поздневизантийского периода скрывается еще одна постройка, с хорошими широкими стенами из сырцового кирпича. Вероятно, это часть монастыря или усадьбы. Возможно, участок был застроен уже в римское время, но эта версия требует дальнейших исследований", — заявил Леонид Беляев, руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН.

Данные раскопки, как рассказывает Беляев, велись с 2010 году на том месте, где находился легендарный библейский Иерихон — город, стены которого, если верить Библии, были обрушены Иисусом Навином при помощи криков и труб.

Археологи изучают развалины Иерихона уже полтора века, однако российские ученые не участвовали в этом процессе более 100 лет после того, как прекратило свое существование Императорское православное палестинское общество. Оно получило часть территории Иерихонского оазиса в дар от Русской духовной миссии в Иерусалиме еще в конце 19 века. Первые раскопки здесь велись в 1891 году, однако после революции они не возобновлялись.

Фото: ИА РАН

В 2008 году Палестинская автономия вернула этот участок в собственность России, и на нем было решено создать музейно-парковый комплекс. В ходе строительства и после него проводились археологические раскопки под водительством Беляева и при участии ученых из Института археологии РАН.

По словам Беляева, его команду интересовали не древнеиудейские части Иерихона, хорошо изученные зарубежными историками и археологами, а его византийская часть. Этот город был одним из центров торговли и религиозного поклонения в первые эпохи существования Византии, и ее наследием в Палестине археологи заинтересовались относительно недавно, в последней трети XX века.

Первые раскопки, которые российские ученые проводили на территории Иерихона в 2010-2013 годах, принесли массу интересных открытий. Археологи обнаружили уникальную систему водоснабжения города, а также систему очистки воды от мусора. Кроме того, они подтвердили, что на его территории действительно изготовлялся сахар, и даже нашли его следы в мозаике в стенах здания, где варилась сахарная патока и легендарный "галаадский бальзам", заживлявший раны.

Недавно, как отметил Беляев, его экспедиция возобновила работу после получения нового гранта от Российского фонда фундаментальных исследований. Эти раскопки неожиданно показали, что византийский Иерихон имеет гораздо более глубокую, богатую и сложную историю, чем изначально предполагали историки.

Артефакты, найденные на территории античного Иерихона

Фото: ИА РАН

Ученые сосредоточили свои усилия на двух объектах — крупном "заводе" керамики, существовавшем в разных версиях во времена владычества Рима, Византии и арабов, и предположительных развалинах дворца или каменного монастыря, чьи стены были покрыты мозаикой. Ее фрагменты археологи нашли еще в прошлом году и смогли восстановить часть узоров.

На их территории ученые открыли систему из цистерн и водоводов, различные следы керамического производства, стеклянную утварь, религиозные артефакты, горны для обжига керамики и многие другие артефакты, в том числе большое число монет, в том числе и тех, которые были отчеканены при жизни современников Иисуса Христа.

Вдобавок, под каменной кладкой жилых помещений Беляев и его команда обнаружили следы более древних построек, предположительно относящихся к древнеримскому периоду. Их предназначение и история сооружения пока остается нераскрытой из-за небольшого числа артефактов, найденных на их территории — как отметил археолог, российские ученые не нашли там ничего "римского", кроме нескольких монет и каменных сосудов.

"В любом случае, перед нами возникает теперь более сложная и яркая картина той Палестины, которая наиболее интересна: эпохи возникновения христианства, ранней Византии, раннего ислама — тех периодов, которые исключительно важны для нашей культуры", — заключает Беляев.