Откуда деньги на Дрозды? 11 19.06.2019, 10:15

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Дом Лидии Ермошиной в Дроздах

Фото: «Наша Ніва»

Почему чиновники не хотят, чтобы люди знали о их имуществе.

Общественный активист Виктор Корниенко в комментарии «Радыё Рацыя» объясняет, почему представители власти «стесняются» держать отчет перед налогоплательщиками. Как известно, сейчас рассматривается проект закона «О персональных сведениях». Если документ примут, то будет запрещена публикация всей информации о недвижимости чиновников.

- Я считаю, что любой публичный человек, занимающийся политикой (не только государственный чиновник) должен быть открытым. Почему в таком случае можно указывать мою недвижимость по БТ? Например, я две квартиры продал и построил дом, а председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказывает нам, как ей некая российская подруга деньги одолжила на строительство этого дворца в Дроздах.

Поэтому вместо того, чтобы защищать чиновников, власть должна наоборот сделать так, чтобы Ермошина и другие владельцы шикарных коттеджей предоставляли прозрачную отчетность, откуда взяли деньги, не только перед своим начальством и силовиками, но и перед обычными людьми, на чьи налоги существуют эти чиновники. Но власти решили вообще спрятать концы в воду от людей.

- Почему чиновники боятся, чтобы народ узнал об их имуществе?

- Они боятся правды, потому что попробуйте на обычную зарплату построить такой дом. И мы же видим, по каким ценам затем некоторые чиновники сдают эти громадины: по 3-5 тысяч долларов в месяц. Есть фото, как обставлены эти дома внутри, и там же тоже вложены не копейки. Тогда возникает вопрос: откуда деньги? И за какие такие заслуги перед родиной?

- Землю в Дроздах, кажется, бесплатно раздают...

- Тем больше вопросов. Почему обычный человек должен приобретать землю под строительство на аукционе, а чиновнику дают землю бесплатно? Что это за кастовый подход? Как-то белорусский правитель объяснил это феноменальное явление довольно просто - чтобы чиновники не воровали. И это просто ужас, когда у человека, который управляет государством, такая административная политика. Эти меры только способствуют коррупции, а не предотвращают ее.