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Активисты раскрыли новую уловку брестских властей

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  • 21.06.2019, 22:21
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Чиновники хотят провести встречу, чтобы сорвать «кормление голубей».

Днем 21 июня сначала Брестский облисполком, а потом горисполком сообщили о том, что в воскресенье 23 июня в 11.00 в ДК профсоюзов пройдет встреча председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Горошко с населением, сообщает «Брестская газета».

«Желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы в сфере экологической ситуации в регионе», – говорится в анонсе мероприятия.

Вот только противники строительства под Брестом аккумуляторного завода, который еще как затрагивает экологию, идти на встречу не собираются. И одна из причин – еженедельное кормление голубей на площади Ленина. Активисты уверены – встреча с Александром Горошко специально назначена на 11 утра воскресенья, чтобы люди пошли в ДК профсоюзов.

«Власть пытается сбить протест. Сейчас задача – убрать людей с площади. Лично я на встречу с Горошко идти не собираюсь. Ничего нового я там не услышу. Я иду на анонсированную встречу с Александром Рогачуком», – сообщил активист Дмитрий Бекалюк.

Действительно, в прошлое воскресенье на площади Ленина активист Виталий Казак сообщил собравшимся на кормление голубей, что 23 июня якобы состоится встреча председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, представителей контролирующих органов с противниками аккумуляторного завода. Мол, ему об этом сказал по телефону сам Рогачук.

Однако в горисполкоме «БГ» сообщили, что о такой встрече ничего не знают.


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