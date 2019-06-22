Видеохит: Тюлени научились петь тему из «Звездных войн» 1 22.06.2019, 16:04

Ученые научили животных воспроизводить незнакомые для них по тональности и тембру сочетания.

Биологи из шотландского Сент-Эндрюсского университета научили тюленей по имени Зола, Дженис и Гэндальф повторять человеческие мелодии. Животные смогли исполнить тему из «Звездных войн» и напеть английскую колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star», пишет журнал «Нож».

Тюлени повторяли разные звуки с самого рождения. Затем ученые научили их воспроизводить незнакомые для них по тональности и тембру сочетания. Сначала животные повторяли их в своем диапазоне, а потом смогли менять высоту звуков и их количество.

Когда ученые добились от тюленей точности воспроизведения 80 %, они перешли на новую ступень и начали учить их звукам, сходным с человеческими гласными. Исследователи отмечают, что способность этих животных имитировать речь людей замечали и раньше, но сам процесс никто не изучал.

Биологи говорят, что тюлени используют те же структуры в гортани, что и люди, издавая необычные для них звуки. Исследования в этом направлении могут помочь в изучении человеческого речевого аппарата и с другой стороны рассмотреть нарушения речевых функций у людей.