Эксперт: Белорусские предприятия превратились в «детские сады» для взрослых 9 22.06.2019, 18:12

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Фото: 1prof.by

Официальные профсоюзы не столько занимаются защитой прав, сколько распределяют путевки и билеты на концерт.

Международная федерация профсоюзов понизила Беларусь в индексе глобальных прав до предпоследней позиции. Мы вошли в категорию стран, где трудящимся не гарантируется соблюдение их прав. Ниже по рейтингу только девять африканских и ближневосточных государств. Сам по себе этот примечательный факт мало повлияет на качество нашей с вами жизни, ведь зависит она не от строчки в рейтинге. Но все же это хороший повод крепко задуматься, как мы докатились до такой жизни. Я, не будучи экспертом по профсоюзам, все же выскажу свое мнение, пишет социолог Наталья Рябова для onliner.by.

Наша страна декларирует себя как государство для народа, где работает социально ориентированная экономика, все делается в интересах простых людей — рабочих, служащих, учителей, врачей и т. д. Но как обстоит дело с защитой прав и выражением интересов этих самых трудящихся, ради которых вроде как и работает вся государственная машина? Что скажут профсоюзы?

В Беларуси есть немногочисленная группа людей, причисляющих себя к независимым профсоюзам, и они говорят, что проблем море — одна острее другой. И есть огромная профсоюзная структура (Федерация профсоюзов Беларуси), которую вряд ли получится назвать полностью независимой. И это большинство, судя по всему, не видит катастрофы, замеченной Международной федерацией профсоюзов. В противном случае ФПБ, обладая весьма большой, разветвленной структурой, давно заметила бы негативные тенденции и била бы в набат.

Лично у меня возникает впечатление, что профсоюзы на большинстве белорусских предприятий не столько занимаются защитой прав трудящихся, сколько распределяют путевки и билеты на концерт. Иногда, кстати, в добровольно-принудительном порядке.

Почему так происходит? Потому что для защиты прав трудящихся нужно вступать в конфронтацию с работодателем и государством. Эта необходимость вложена в здоровые, эффективно работающие профсоюзы по умолчанию. Профсоюзу нельзя «дружить с начальством», это делает его беззубым и управляемым. Мне кажется, Федерация профсоюзов Беларуси воспринимает себя частью вертикали власти, что уже никак не настраивает на конфронтацию.

Сама историческая суть профсоюзов заключается в том, что они, выражая интересы трудящихся, и являются посредниками между ними, руководством предприятия и государством. Помните ли вы, какую конкретно вашу проблему профсоюзы доносили до директора (я не говорю уже о более высоком уровне) и отстаивали ее решение?

Для того, чтобы механизм обратной связи работал, требуются условия для законного цивилизованного отстаивания интересов трудящихся — от переговоров до забастовки. Такие законы есть во многих странах мира, и поэтому иногда плохо работают аэропорты, службы такси, даже врачи и учителя — забастовка у нас, мол, извините. Такие прецеденты доставляют кучу неудобств, затрат, они реально бесят... Но зато государство обращает внимание на важность работы протестующих людей и идет на вынужденный диалог с ними.

В нашей стране у людей есть теоретическое право на забастовки, которые практически почему-то не устраиваются. И уж точно их не организуют ячейки ФПБ. Я не говорю: забастовки — это хорошо. Я говорю: хорошо, когда видно, что люди отстаивают свои права. Или у нас все так радужно? К слову, немногочисленные независимые профсоюзы в то же самое время отстаивают интересы обиженных работодателем людей в суде — то есть выполняют свою прямую работу.

Общий уровень доверия населения к профсоюзам находится в отрицательной плоскости. Попросту говоря, им скорее не верят. Этому есть причины — люди не понимают, для чего им спонсировать структуры, которые по большому счету мало что решают. Мы говорим о реальных проблемах — например, о незаконных увольнениях или о плохих условиях труда. Ведь вопрос своего досуга и отдыха каждый может уладить самостоятельно, если у него есть достойные условия труда и соответствующая им заработная плата.

В отношении труда существует и еще одна проблема. Зачастую белорусы ставят под сомнение ценность своего труда, не всегда понимают, для чего вообще они работают. В транслируемой нам риторике присутствует идея, что все должны работать независимо от того, какую зарплату получают и каких результатов достигают. Труд, мол, сделал из обезьяны человека. Реализация этой идеи ярко воплотилась в «Декрете о тунеядцах», в котором наше конституционное право на труд превратилось в обязанность трудиться независимо от того, какую при этом человек получает зарплату, работает ли он в своей отрасли и по своему образованию, нравится ли ему работа, есть ли у него при этом перспективы... Главное, что называется, быть при деле.

Не важно, что от работы на убыточном предприятии нет никакой пользы и по большому счету — смысла. Важен процесс. Такие предприятия по факту выступают своеобразными «детскими садами для взрослых», в которые человека сдают с утра и забирают вечером, чтобы он не слонялся без дела. На таком предприятии «профсоюз здорового человека» не нужен — зачем он в детском саду?