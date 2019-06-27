Лучшие фильмы про путешествия во времени и машину времени 4 27.06.2019, 15:21

1,299

Фильмы про путешествия во времени отличаются нестандартным и захватывающим сюжетом.

Наверняка вы уже видели хоть один из них и с пользой провели время. Если вам близка эта тема, сайт nur.kz предлагает ознакомиться со списком лучших кинокартин о путешествиях во времени. Возможно, какой-либо из них еще не смотрели и захотите уделить ему время на досуге.

Фильмы про перемещение во времени были интересны зрителям испокон веков. Кто из нас не мечтал вернуться в прошлое или заглянуть в будущее? На основе этих желаний и сняты многие фильмы. Качественные спецэффекты и увлекательное повествование кинокартин позволят окунуться в переживания героев и насладиться досугом.

Предлагаем посмотреть такие фильмы про путешествия во времени:

«Эффект бабочки» (2003)

Если любите фильмы с неожиданным концом, обязательно обратите внимание на эту кинокартину. Сюжет заставит задуматься абсолютно всех зрителей.

Маленький мальчик по имени Эван страдает от провалов в памяти. Чтобы понять происходящее, главный герой ведет дневник, в котором описывает все события, которые с ним приключились.

Проходит время, Эван вырастает и внезапно находит свои дневники. Когда он перечитывает записи, понимает, что в детстве совершал ужасные поступки. Затем оказывается, что парень может перемещаться в прошлое и изменять его, влияя на будущее. Это приводит к совершенно неожиданным последствиям…

В фильме снялись Эштон Кутчер («Больше, чем секс»), Эми Смарт («Просто друзья»), Элден Хенсон («Голодные игры»).

Интересно, что в фильме присутствуют сразу несколько финалов: окончания в прокатной и режиссерской версии очень отличаются друг от друга.

«Машина времени» (2002)

«Машина времени» — фильм, который снят по мотивам романа Герберта Уэллса. Увлекательная история заставит зрителей надолго окунуться в другую атмосферу.

Александр Хартдеген (Гай Пирс) — молодой ученый, который преподает теоретическую механику. Он вполне доволен жизнью и собирается жениться на любимой девушке.

Чтобы сделать предложение, Александр назначает возлюбленной Эмме (Сиенна Гиллори) свидание в парке. Из-за случайного грабителя и неосторожности главного героя его невеста погибает.

Тогда Александр решает изобрести машину времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить недоразумение. Ему удается воплотить задуманное в жизнь. Однако во время неоднократных попыток все изменить, невеста Александра все равно каждый раз погибает…

Зрители отмечают, что режиссеру Саймону Уэллсу удалось снять замечательную интеллектуальную кинофантастику, наполненную духом викторианской Англии.

«Дежавю» (2006)

Случалось ли с вами ощущение дежавю? Наверняка не раз. Режиссер Тони Скотт, снявший кинокартину, интерпретировал этот термин по-своему.

Даг Карлин — специальный агент ФБР по чрезвычайным происшествиям. Однажды ему приходится расследовать дело о террористическом акте в Новом Орлеане, в результате которого погибло много людей.

Дагу предоставляется возможность заглянуть в прошлое и найти убийцу, с чем он успешно справляется. Однако этого главному герою мало: он надеется предотвратить взрыв и спасти любимую женщину.

Этот фильм придется по душе всем фанатам Дензела Вашингтона («Великий уравнитель»), который сыграл в фильме главную роль. Компанию ему составили Пола Паттон («Варкрафт»), Брюс Гринвуд («Игра Джеральда») и Вэл Килмер («Охотники за разумом»).

«Исходный код» (2011)

Фильмы про путешествие во времени, где главный герой попадает в прошлое, пользуются особенной популярностью у зрителей. Кинокартина «Исходный код» как раз рассказывает о такой ситуации.

Главный герой — капитан Колтер Стивенс (Джейк Джилленхол) — неожиданно для себя оказывается в теле другого человека в движущемся поезде. Но прежде чем он осознает, что произошло, в транспорте происходит мощный взрыв…

Капитан приходит в себя в неизвестной капсуле. С помощью современной техники, передающей изображение женщины, главный герой узнает, что он попал в программу «Исходный код». Благодаря ей Колтер может перемещаться в тело любого человека на последние восемь минут жизни. Теперь Стивенсу предстоит выяснить, кто взорвал поезд, путем прыжков в прошлое…

«Континуум» (2014)

Интересный и познавательный фильм будет интересен не только взрослым, но и детям старше 12 лет.

В центре сюжета — юный изобретатель Дэвид Раскин (Джонни Уэстон). Ему всего 17 лет, однако он очень талантлив и собирается поступать в престижный университет.

Случайно главный герой узнает, что мать хочет продать дом, чтобы оплатить учебу сына. Пытаясь придумать, как заработать деньги, Дэвид перебирает вещи отца и обнаруживает чертежи машины времени…

Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков, однако зрителям он пришелся по душе.

«Жена путешественника во времени» (2008)

Этот фильм рекомендован к просмотру тем, кто не верит в силу любви. Он доказывает, что благодаря истинным чувствам люди способны на многое.

Генри Детембле (Эрик Бана) — библиотекарь, страдающий от редкого заболевания, позволяющего ему перемещаться во времени. Его жена Клэр (Рэйчел Макадамс) и дочь Альба (Татум Маккан) очень страдают из-за частого отсутствия Генри. Также такие скачки во времени часто имеют весьма неожиданные последствия. Однако Клэр готова на все, лишь бы как можно дольше оставаться рядом с мужем.

«Жена путешественника во времени» — фильм, снятый по мотивам романа Одри Ниффенеггер. Сама писательница говорила, что боится экранизации книги, поскольку персонажи уже сформировались в ее голове, но вместе с тем рада, что роман получит возможность быть не только прочитанным, но и увиденным.

«Машина времени в джакузи» (2010)

Этот кинофильм придется по вкусу тем, кто любит американские комедии. Но и, конечно же, без путешествия во времени не обошлось. Однако в этом кинофильме оно приводит не к трагическим, а смешным последствиям.

Трое лучших друзей — Адам (Джон Кьюсак), Ник (Крэйг Робинсон), Лу (Роб Кордри) и племянник Адама Джейкоб (Кларк Дьюк) — приезжают на горнолыжный курорт, чтобы вдоволь отдохнуть. Алкоголь льется рекой, и приятелей тянет на ностальгические воспоминания. Оказавшись в джакузи, они каким-то образом переносятся в прошлое, где с ними случается много смешных моментов.

Фильм получил положительные отзывы, поэтому было выпущено еще два продолжения кинокартины.

«Пиджак» (2004)

Этот фильм наполнен глубоким смыслом, поэтому рекомендуем смотреть его особенно внимательно. Кинокартина снята по мотивам романа Джека Лондона «Смирительная рубашка».

Бывший военный Джек (Эдриен Броуди) вернулся с войны и страдает от последствий ранения в голову. Теперь парня мучают кратковременные провалы в памяти. После помещения в психиатрическую клинику он узнает, что может перемещаться во времени.

Партнершей главного героя в фильме стала Кира Найтли («Пираты Карибского моря».)

Интересный и трогательный фильм заставляет зрителей задуматься о своих поступках.

«Грань будущего» (2014)

«Грань будущего» — кинокартина, повествующая о событиях, которые происходят в недалеком будущем.

Билл Кейдж никогда не был на войне, однако ему приходится участвовать в битве против инопланетных существ, которые напали на Землю. Героя убивают практически сразу после того, как он выходит на поле боя.

Однако выясняется, что Билл успел ранить одного из врагов и благодаря этому попал во временную петлю. Каждый день с главным героем случается день сурка: он просыпается в одно и то же время и идет воевать…

В главной роли снялся известный голливудский актер Том Круз («Миссия невыполнима»). Его партнершей по фильму стала Эмили Блант («Молодая Виктория»).

«Матрица времени» (2017)

Эта атмосферная кинодрама расскажет о том, как трудно переживать один и тот же день много раз.

Саманта Кингстон (Зои Дойч) — привлекательная девушка. У нее идеальная жизнь: хорошая семья, любящий бойфренд и преданные друзья.

Однако все не может длиться вечно: Саманта попадает в аварию и погибает. После трагедии девушка снова и снова просыпается в этот страшный день и раз за разом умирает. Главной героине предстоит разобраться в событиях, которые привели к этому.

Главный слоган фильма — «Чтобы вырваться из петли времени, ты должен найти себя» — красноречиво описывает происходящее в кинокартине. Фильм держит зрителей в напряжении до самого конца.

«Люди в черном 3» (2012)

Третья часть полюбившегося зрителям фильма «Люди в черном» рассказывает про путешествие во времени. С героями произошли метаморфозы: теперь агент Джей стал главным, а его напарника, Кея, отправили на пенсию.

Опасный межгалактический преступник Борис Животное сбегает из тюрьмы и собирается вернуться в прошлое, чтобы убить Кея — своего главного врага.

Джей не может этого допустить: ему придется отправиться вслед за Борисом и предотвратить все преступления, которые задумал совершить Животное.

Уилл Смит («День независимости») и Томми Ли Джонс («Карточный домик») вновь вернулись к своим ролям. Хоть фильм и не вызвал такого восторга у критиков, как первая часть, однако все равно очень понравился зрителям.

«Ошибка времени» (2014)

Этот фильм нельзя отнести к какому-либо жанру, потому что в нем переплелись разные сюжетные линии: можно найти как науку, так и фантастику с триллером. Поэтому рекомендуем его к просмотру всем любителям необычных кинокартин.

В одной обыкновенной квартире живут трое друзей: Финн (Мэтью О’Лири), Келли (Даниэль Панабэйкер) и Джаспер (Джордж Финн). Все они не очень успешны по жизни и мечтают стать богатыми.

Однажды друзья узнают, что по соседству с ними жил великий ученый, который недавно скончался. Молодые люди проникают в подвал дома покойного и обнаруживают какой-то странный фотоаппарат.

Вскоре они узнают, что агрегат способен делать снимки, которые показывают ближайшее будущее. Друзья решают с помощью фотоаппарата заработать денег. Однако они не подозревают, что со временем играть не стоит…

«Патруль времени» (2014)

Интересная кинокартина не зря входит в топ фильмов о перемещении во времени: ее сюжет захватывает с первой минуты. Сценарий фильма написан по мотивам романа Роберта Хайнлайна «Все вы зомби».

В центре сюжета — жизнь специального Агента времени Джона Доу, который вынужден постоянно отправляться то в прошлое, то в будущее, чтобы предотвратить преступления.

Во время очередного задания главный герой получил серьезные травмы от террориста-подрывника и прошел долгий путь восстановления. Он решает выйти на пенсию, однако перед этим хочет найти и обезвредить преступника. Сумеет ли Джон Доу справиться с заданием? Узнаете в конце фильма.

В главных ролях снялись Итан Хоук («Гаттака»), Сара Снук («Помогите стать отцом»), Ноа Тейлор («Макс»).

«Петля времени» (2012)

Если любите смотреть фантастические фильмы о ближайшем будущем, обратите внимание на эту кинокартину.

Действие фильма происходит в 2044 году, когда перемещение во времени стало не открытием, а привычным делом. Теперь всех, кто не угодил правящим структурам, отправляют в прошлое на верную смерть. Там их поджидают луперы — убийцы, которые расправляются с неповинными людьми. Однако и они не вечны: рано или поздно им придется убить самих себя.

Джо — один из луперов, который уже отошел от дел. Однако вскоре ему необходимо вновь оказаться в прошлом…

На съемочной площадке фильма собрались знаменитые актеры: Джозеф Гордон-Левитт («Сноуден), Брюс Уиллис («Крепкий орешек»), Эмили Блант («Девушка в поезде»).

Изначально зрителям будет непросто разобраться в сюжетной линии, поэтому этот фильм однозначно стоит посмотреть тем, кто любит головоломки.

«Черный рыцарь» (2001)

Эта американская комедия позволит не только понаблюдать за перемещениями во времени, но и вдоволь посмеяться над комичными ситуациями, коих в фильме немало.

Джамал (Мартин Лоуренс) — обыкновенный уборщик аттракционов в парке. Однажды он по неосторожности падает в пруд и каким-то магическим образом оказывается в средневековой Англии.

Эксцентричный вид темнокожего парня сначала пугает местных жителей, однако затем его принимают за посла другой страны. Казалось бы, жизнь начинает налаживаться, но на горизонте появляется настоящий посол…

Фильмы о путешествиях во времени бывают абсолютно разными — трагическими, драматическими, с глубоким смыслом или смешными. Поэтому каждый зритель обязательно найдет кинокартину, которая станет для него интересной.