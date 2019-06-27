Транспорт будущего: миф или реальность 3 27.06.2019, 17:12

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На чем мы въедем в 2025-й год.

«Немецкая тройка» (Audi, BMW, Mercedes) всегда задавала автомобильному рынку вектор развития и внедряла новые технологии. Лазерная оптика у Audi, массовое использование турбин у BMW, новый тип кузова под названием «четырехдверное купе» у Mercedes-Benz. Благодаря этим и другим авангардистам автомобильная индустрия достигла сейчас своего пика, но если представить все это как график, который вы чертите своей рукой, то дальше линия идет не вверх или вниз. Дальше: карандаш протыкает бумагу насквозь и устремляется глубже в неизвестность, пишет «Популярная механика».

«Сейчас все мы — свидетели уникального и невероятно сложного периода. Глобальные концерны вынуждены просчитывать и формировать сразу три тренда: автономный транспорт, электрические силовые установки и новые форматы владения. Никогда еще автопроизводители не находились под таким прессингом, — утверждает Александр Усов, исполнительный директор компании CTRL Лизинг, которая является стратегическим финансовым провайдером, обеспечивающим сегмент Mobility-as-a-Service. — Условно, в 80-е и 90-е годы им нужно было просто обновлять дизайн модельной линейки, не забывая повышать мощность двигателей и добавлять новые функции».

Сегодня к прежним задачам добавляется необходимость просчитать десятки сценариев в сотне стран мира и параллельно следить за движениями транспортных старт-апов, которые раньше кроме снисходительной улыбки ничего не вызывали. Все это требует невероятных ресурсов. Как же будет выглядеть транспорт будущего?

Над нами зашумит «городское небо»

Параллельно с новыми концепциями владения вроде каршеринга и автомобилей по подписке, будут появляться и новые, вполне фантастические, виды транспорта. Мобильность высшей степени будет обеспечивать городская авиация. Главное требование к ней — вертикальный взлет и посадка.

"«Наиболее массовыми станут пассажирские дроны двух типов: стандартные мультирокоптеры и конвертопланы с поворотными двигателями, которые сначала обеспечивают вертикальный вектор движения и затем — горизонтальный. На основе этих двух архитектур автопроизводители уже начали представлять свои разработки», — прогнозирует эксперт."

Например, компания Audi включилась в проект Airbus и ItalDesign по разработке автономной двухместной модульной машины, которая может передвигаться как по земле, так и по воздуху. В основе — двухместная пассажирская капсула. Над улицами ее перемещает 4-винтовой летательный модуль, а затем отгружает на 4-колесную платформу для продолжения маршрута внутри города и улетает на зарядку.

Если аппарат с четырьмя кольцами вам показался красивым — не спешите с выводами. Воздушный VIP-шаттл под название Nexus — вот, где дьявольская красота слилась футуристичным дизайном и динамичными цветовыми штрихами. Этот пятиместный вертолет будущего разрабатывается компанией Bell и уже «зафрахтован» несколькими партнерами для воздушных перевозок будущего. Nexus пытаются представить как летательный аппарат на электротяге, но таким он является лишь формально: энергию электрическим роторам будет давать гибридно-электрическая установка с газотурбинным двигателем.

Ждать творение Bell предстоит еще около пяти лет, поэтому давайте вернемся к уже существующим и работающим аппаратам. Прежде всего я отмечу самый успешный проект легкого воздушного аппарат под названием Volocopter от компании eVolo. Этот мультикоптер с 18 винтами весит всего 300 кг и летает не в виртуальной среде, а в реальном небе. Концерн Daimler уже вложил в этот проект €25 млн, а Франкфуртский аэропорт планирует использовать Volocopter в качестве воздушного челнока между терминалами и городской транспортной инфраструктурой.

В разработку аналогичных летательных аппаратов вкладываются также NASA, Airbus, Boeing и другие гиганты, поэтому здесь перспективы автомобильных брендов выглядят туманными.

Под нами появятся вакуумные норы Илона Маска

Идею вакуумного сверхзвукового поезда Маск озвучил еще в 2013-м, но сегодня на основе этой концепции реализованы только два испытательных полигона: 1,5-километровая труба компании SpaceX в Калифорнии и 500-метровый тоннель Virgin Hyperloop One в Неваде. Пятый вид транспорта, как позиционирует его сам Илон Маск, должен работать на солнечных батареях, пассажирские капсулы будут летать внутри надземного трубопровода со скоростью 500−1220 км/ч с невероятными для такого темпа интервалами в 30 секунд. Главное преимущество идеи вакуумного поезда — в отсутствии сопротивления воздуха и трения опор «вагона» о поверхность. Как и любой частный инвестор, Илон Маск старался максимально снизить себестоимость проекта, поэтому отказался от идеи полного вакуума в трубе. По его расчетам, достаточно поддержания форвакуума (это 1/1000 от атмосферного давления), который можно поддерживать с помощью насосов умеренной мощности, и стенки трубы при этом можно делать из обычной стали толщиной 20—25 мм. В том же 2013-м году команда проекта опубликовала 58-страничную спецификацию проекта со всеми формулами и расчетами, так как Маск заявил, что не планирует реализовывать Hyperloop своими силами. С тех пор множество компаний нашли инвесторов под свой вариант вакуумного поезда, и в ближайшие годы они должны появится в Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции.

Кстати, в 2015-м Маск все же вернулся в проект, и сейчас его Boring Company роет тоннель для первой официальной Hyperloop-трассы. Участок протяженностью примерно 16,5 км в дальнейшем станет частью маршрута Вашингтон — Нью-Йорк.

По горам начнут лазать автомобили

Выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе уже несколько лет в шутку называют «автомобильной»: не Consumer Electronics Show, а Car Electronics Show. Автогиганты демонстрируют на этом форуме лучшие стенды и представляют самые революционные технологии. Даже компания Continental, известная прежде всего как производитель шин, в этом году представила робота-курьера, который будет доставлять заказы клиентам прямо к двери.

Удивили инженеры из Hyundai. В момент, когда казалось, что все уже придумано, они представили Elevate — концептуальный вездеход на электротяге, который может карабкаться по горам и двигаться по любому покрытию. По аналогии с уже привычным для нас обозначением SUV корейская задумка идентифицирует себя как UMV — Ultimate Mobility Vehicle. Максимальную проходимость этому транспортному роботу обеспечивают четыре ноги с пятью степенями свободы. Благодаря им он может имитировать походку рептилий и млекопитающих, но делает это не забавы ради, а, например, для эвакуации людей из трудно доступных мест.

Мотор-колеса здесь нужны только для быстрого передвижения по ровному покрытию, а механические конечности активизируются, когда на пути встает полутораметровый забор или полутораметровый ров либо появляется необходимость форсировать ступени и скалистый склон, шагать по пескам, болотам и глубокому снегу. В поисках точки опоры Elevate может расширять свою колею до 4,5 м, что делает его более универсальным транспортом, чем танк, квадроцикл или снегоход.

Мехатронное шасси крепится к платформе с тяговой батареей емкостью 66 кВт·ч. Сверху может быть смонтирован любой кузов в зависимости от пожелания заказчика: медицинский или спасательный модуль, панорамная капсула для туристов, кокпит для малоподвижных пассажиров. Сама компания Hyundai позиционирует свое изобретение в первую очередь как помощника для экстренных служб в районах стихийных бедствий, где Elevate будет пробираться к цели под управлением искусственного интеллекта.