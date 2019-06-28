Зеленский начал выдачу паспортов иностранцам, воевавшим за Украину

Зеленский начал выдачу паспортов иностранцам, воевавшим за Украину7
- 28.06.2019, 12:38
- 1,263
По его словам, это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Об этом сообщает его пресс-служба, пишет «Новое время».
Украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняли: Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колота, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу.
По словам Зеленского, это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность страны. Следующие примут после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.
Ранее Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранным добровольцам.