Зеленский начал выдачу паспортов иностранцам, воевавшим за Украину 7 28.06.2019, 12:38

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По его словам, это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает его пресс-служба, пишет «Новое время».

Украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняли: Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колота, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу.

По словам Зеленского, это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность страны. Следующие примут после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Ранее Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранным добровольцам.