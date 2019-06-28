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США ввели санкции против сына Мадуро

  • 28.06.2019, 20:01

В Минфине США заявили, что Николас Мадуро-младший принимал участие в развитии цензуры в стране.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против сына правителя Венесуэлы Николаса Мадуро-младшего. Об этом сообщается на сайте министерства, передает РБК.

В министерстве добавили, что Николас Эрнесто Мадуро Герра является членом Национального учредительного собрания Венесуэлы. По мнению американской стороны, этот институт был создан недемократическим путем с целью «подавления воли» народа Венесуэлы. В 2014 году Мадуро-младшего назначили руководителем Корпуса инспекторов президента.

«Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких к его авторитарному режиму, чтобы сохранить мертвую хватку в экономике и подавить народ Венесуэлы», — заявил министр финансов США Стив Мнучин.

В Минфине заявили, что Николас Мадуро-младший также получал незаконную прибыль от венесуэльских рудников и принимал участие в развитии цензуры в стране.

В начале июня OFAC Минфина США ужесточил санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Согласно ограничениям, она не может экспортировать и реэкспортировать в Венесуэлу разбавители нефти.

В апреле США ввели санкции против венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреаса, который является зятем бывшего лидера страны Уго Чавеса.


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