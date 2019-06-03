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Путин, шаманы и старцы

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  • Иван Яковина
  • 3.06.2019, 9:27
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Иван Яковина

Российские власти все глубже уходят в колдовство и мистицизм.

Вы, наверное, помните, что Владимир Путин из-за боязни сглаза никогда не показывал своих дочерей публике. Кроме того, он никогда не называет по имени Алексея Навального — боится, что это передаст оппозиционеру часть его силы и власти, сделает его равным соперником.

Я уже не раз рассказывал о том, как российские власти все глубже уходят в православное колдовство и мистицизм.

Путин и его миньоны до конфликта с Варфоломеем постоянно ездили на гору Афон и другие святые, так сказать, места. Они там истово молятся, кланяются разным камням, кусочками ткани, черепкам и деревяшкам, якобы имеющим магическую божественную силу.

Они же без остановки строят все новые церкви, пытаясь замолить так свои грехи. По словам лидера РПЦ Кирилла Гундяева, каждый день в России сдают в эксплуатацию по три церкви. В СССР такими темпами делали атомные ракеты, а в современной России — пустые храмы.

У этой страсти к мистике есть и более экзотические варианты. Министр обороны Сергей Шойгу — этнический тувинец. Он не только церкви строит, но и буддистские датсаны и даже какие-то языческие капища.

Помните, недавно в Иркутской области шаманы принесли в жертву пятерых верблюдов? Их заживо сожгли во время ритуала, который называется «Жэн тэнгэри яба». Этот ритуал вроде как нацелен на укрепление государства и народа, он проводится один раз в тысячу лет. Но выглядит это как полная дикость.

Шаманов хотели привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, но в Кремле у них нашелся какой-то анонимный покровитель, их отпустили с миром.

В Чечне строятся гигантские мечети, в родном селе Рамзана Кадырова каждый год на завершение поста Рамадана в день Ид аль-Адха приводятся массовые жертвоприношения животных. Участники праздников режут горло сотням коров и овец.

Более того, на Кавказе в последние годы бурно расцвело джинноведение. Мусульманам предписано верить в джиннов, и многие относятся к этой заповеди со всей серьезностью. Я сам по профессии арабист. И много лет ради интереса изучал все, что связано с джиннами и их места в религии и мифологии.

Так вот, могу точно сказать, что нет ничего более опасного для психического здоровья мусульманина, чем пытаться приручить джинна. Многие вообще даже не представляют себе, с чем связываются. Это крайне опасное дело.

Но на Кавказе сейчас этим занята куча народа, соответственно, и с ума сходят очень многие. Там сейчас появился целый класс экзорцистов, якобы изгоняющих джиннов из людей. Вы, вероятно, скажете, что для глухих таежных сел и заоблачных аулов все это может быть нормальным. Дескать, народ темный — вот и занимается непонятными вещами.

Но сейчас самый настоящий экзорцист стал одним из наиболее влиятельных людей в Кремле. Зовут этого человека Алексей Афанасьевич Ноздрин. Но среди своих почитателей он более известен как старец (или Схи-архимандрит) Илий — личный духовник упомянутого выше господина Гундяева.

В прошлом он занимался изгнанием демонов из простых верующих, то есть экзорцизмом, а сейчас устроился в подмосковном Переделкино, где духовно окормляет главных воров и убийц России, то есть — руководство этой страны.

Считается, что этот старец обладает даром предвидения и отпускает самые жуткие грехи своим посетителям. К нему ходят генералы, министры, губернаторы, сенаторы и, конечно, сам Владимир Путин.

К старцу идут «за физическим исцелением, очиститься духовно» после выполнения ответственных задач, за предсказанием политического будущего и вообще советами по поводу мирской жизни и работы".

Как это работает? Помните, по приказу Путина на Донбассе сбили «Боинг» с тремя сотнями ни в чем не повинных людей, включая сто детей. Все они погибли. Чтобы эти люди к нему не приходили по ночам к Путину во сне, он сходил к Илию. Тот отпустил грех — и Путин с чистой совестью снова готов убивать. Все очень просто.

Этот старец стал современным Гришкой Распутиным — человеком, который обладал колоссальным влиянием на российскую правящую элиту сто лет назад. Тот тоже был старцем, появившимся непонятно откуда. Он тоже давал царю, министрам и их женам множество советов по ведению политики — как внешней, так и внутренней.

Кстати, очень часто к Илию заходит Светлана Медведева — жена премьер-министра, бывшего президента Дмитрия Медведева. Она очень верующий человек, постоянно ходит в церкви. Любопытно, что она не любит свое имя. Почти все, думаю, знают библейского персонажа с очень похожим мужским, правда, именем. Не Светлана, а Светоносный. На латыни это звучит как Люцифер. Ей, как верующей, эта аналогия не по душе.

Поэтому, например, роскошная яхта четы Медведевых называется не «Светлана», а «Фотиния» — это греческое имя самарянки, с которой Иисус Христос, по преданию беседовал о живой воде у колодца Иакова.

Таким образом, российское государство сейчас держится на очень необычных для XXI века принципах. Его правители творят самые дикие преступления против своего и других народов. Потом они либо сжигают верблюдов с бубнами, либо режут целое стадо овец, либо идут на поклон к ясновидящему старцу. Это типа обнуляет их грехи — и они продолжают в том же духе.

Я — человек неверующий. Поэтому, мне кажется, что система, построенная на молитвах, старцах, бубнах и овцах с верблюдами, не слишком надежна. В какой-то момент она обязательно войдет в жесткое противостояние с реальностью.

И в этот момент внезапно может выясниться, что народную любовь и божью благодать нельзя купить ни за деньги, ни даже за храмы. Власти придется выбирать — либо продолжать жить в метафизическом мире, либо выбираться в реальный.

И вы знаете, по-моему, реальность их вообще не интересует. В 2017 году рейтинг доверия президенту Путину был на уровне 75%. В 2018 году таких людей было уже намного меньше — 58%. Но все равно больше половины.

Но вот в 2019 году ситуация стала еще веселее. Даже по опросу государственной службы ВЦИОМ, на конец мая Путину доверяют менее одной трети россиян — 31%. И тенденция к снижению сохраняется. Я думаю, даже у Владимира Зеленского сейчас рейтинг доверия в России выше, чем у Владимира Путина.

Кремль заметил это только сейчас. Там началась лёгкая паника. Даже самые верующие миньоны Путина понимают, что такими темпами через пару месяцев президенту будут доверять только они сами. Да и то не факт — они лучше других знают, что Путину верить нельзя.

Получается, что вся хваленая вертикаль власти, десятилетиями прочно посреди Москвы, теперь висит в воздухе, у нее нет никакой связи со страной. Страна просто ненавидит свою власть. Они з криками и свистом встретили ни в чем не повинную Ольгу Голодец — вице-премьера российского правительства на открытии нового стадиона.

Что стала бы делать в этих условиях нормальная власть? Ну, наверное, попыталась бы как-то улучшить, наладить жизнь народа. Но вместо этого Кремль фактически запретил социологам публиковать неприятные для него результаты социологических опросов.

По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, большинство россиян по-прежнему готово голосовать за своего президента. Поэтому он попросил их объяснить, откуда же берутся такие низкие цифры народного ему доверия.

Я не социолог, но с радостью отвечу Пескову. Пока он с Путиным бегает по старцам и открывает церкви, народ в России живет все беднее, а во многих местах и просто голодает.

Но у увлеченности российской элиты мистикой есть и положительная сторона. Сейчас мы посмотрим, насколько хорошо молитвы, шаманы и старцы помогают против народа, который собирается идти свергать свою власть. Кто его знает? Может быть, поможет! Но что-то у меня очень большие сомнения на этот счет.

Иван Яковина, «Новое время»


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