Каждый пятый в России cтолкнулся со снижением зарплаты 11 3.06.2019, 12:35

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В разы увеличиваются доходы политиков, нефтяников и банкиров.

Две трети россиян, вопреки уверениям Росстата, не заметили увеличения своей зарплаты, а каждый пятый жалуется на ее снижение, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Как выяснилось в ходе опроса 1,6 тысячи работающих граждан, у 62,5% доход за год не изменился, у 19,2% зарплаты выросли, при этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го, пишут "Известия".

По официальным данным, заработок россиян вырос в среднем по стране на 5,4%. Так, Росстат утверждает, что средняя зарплата в марте 2019-го составила 45 тысяч рублей против 42,3 тысячи рублей годом ранее.

Исследование, проведенное РАНХиГС, позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений (неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки), поясняет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения.

Понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу, конкретную специальность, добавляет руководитель пресс-службы "Работа.ру" Сергей Денисенко. По данным сервиса, по итогам 2018 года быстрее всего росли зарплаты в IT (+7,3%), фармацевтике и медицине (+6,7%), маркетинге (+6%), транспортной сфере и логистике (+6%). Медленнее всего - в банковской сфере (+3,1%), строительстве и недвижимости (+3,8%).

Данные о снижении зарплат у 18,3% граждан и повышении среднего дохода на 9,4% не противоречат друг другу поскольку в банковской, нефтяной сфере, у политиков доходы могут расти довольно сильно, в том числе в разы, отмечает профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Снижение зарплат, даже массовое, при этом как правило, незначительное - до 5-10 тысяч рублей, и таким образом, размер прибавок сильно превышает размер сокращения, и в среднем по стране получается рост, указывает он. По словам эксперта, подтвердить это легко: по отчетам того же Росстата хорошо видно, что траты граждан вовсе не растут так значительно.

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014-2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост, на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. Согласно ей же, с 2013 года реальные доходы упали на 8,3% (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус - по итогам первого квартала показатель сократился, по оценкам Росстата, на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения в 2019 году на 1% и роста экономики на 1,3%.