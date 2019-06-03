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Можно ли договориться с Путиным?

  • Виталий Портников
  • 3.06.2019, 22:34
  • 1,571
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Конечно! Никаких особых проблем в этом нет.

После громкого интервью одного из руководителей студии «Квартал-95» Бориса Шефира и заявления пресс-службы нового президента Украины о том, что бизнес-партнер Владимира Зеленского высказывал исключительно свое личное мнение, открытым остается главный вопрос: а можно ли вообще договориться с Владимиром Путиным?

Конечно, важным было бы, чтобы на этот вопрос ответил сам президент Владимир Зеленский, чтобы именно он ознакомил украинскую общественность со своим представлением не только о формате, но и о содержании возможных договоренностей. Этого объяснения от Зеленского ожидают не только граждане его собственной страны, но и зарубежные гости Администрации президента Украины. Не случайно министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем после встречи с Владимиром Зеленским заявила, что новое руководство Украины «должно получить шанс предоставить конкретные предложения».

Но пока Владимир Зеленский думает о конкретизации своих предложений, давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами самого Владимира Путина. Можно ли с ним договориться?

Конечно! Никаких особых проблем в этом нет. Путин всегда идет навстречу тем, кто его понимает и хочет стать его союзником. И он готов начать российско-украинские отношения с «чистого листа». Для этого просто нужно согласиться с очевидным ‒ с тем, что сам Путин и его соратники говорили, начиная с 2014 года.

Нужно признать, что в 2014 году в Украине ‒ простите, «на Украине» ‒ произошел государственный переворот, одним из последствий которого стали выступления граждан ‒ сторонников законной власти в Крыму и на Донбассе. Жители Крыма провозгласили «независимость своей республики», которая приняла решение о «присоединении» к России. И Украина должна признать легитимность этого решения и его соответствие международному праву. А жители Донбасса создали свои «народные республики», с руководством которых должен начать прямые переговоры новый украинский президент Владимир Зеленский. А Владимир Путин готов ему в этом способствовать ‒ настолько, очевидно, насколько он пользуется авторитетом и уважением в «народных республиках». Ведь это ‒ «внутренний конфликт». И для его ликвидации президент должен немедленно внести в парламент закон о придании русскому языку статуса государственного, ведь на этом языке говорит большинство жителей Украины и вообще ‒ «мы один народ». Ну и, конечно, должна быть обеспечена автономия Донбасса и федерализация Украины ‒ тогда и никаких конфликтов не будет.

Важно также зафиксировать внеблоковый статус Украины и убрать из Конституции статью о евроатлантической интеграции ‒ ведь друзья не хотят присоединяться к альянсу врагов России! А заботиться о будущем Украины будет Организация договора о коллективной безопасности, ее войска даже могут взять под охрану резиденцию президента ‒ если националисты и прочие «агенты государственного департамента» надумают бунтовать на Майдане. Выводы из событий 2013-2014 годов сделаны: если в Киеве будут расквартированы «российские миротворцы», никаких проблем с легитимностью власти не будет никогда, и власть будет всегда одна и та же. Как в России. Где стабильность, низкие тарифы и высокие пенсии ‒ разве не за это голосовали украинцы?

Ну и, конечно, Украина должна немедленно отменить все санкции против России и призывать к этому западные страны. Вот тогда и можно будет прекратить войну. И зажить мирно и счастливо, может даже ‒ в одной стране.

Но пока Владимир Зеленский совсем не делает то, чего ожидает от него Владимир Путин. На каждой встрече с западными партнерами он призывает их к сохранению и усилению санкций против России. А это точно не то, что хочет слышать от нового украинского президента старый российский. И уж точно ему не по вкусу призывы Зеленского к россиянам повторить то, что произошло в Украине. Так друзья Путина с ним и о нем не говорят. Так говорят только враги. Зеленский даже как-то назвал Путина «личным врагом».

А с врагами Путин не договаривается. Именно поэтому никакие договоренности с Зеленским ему не нужны. И никакое прекращение войны в Украине, никакое восстановление ее территориальной целостности не требуется. А экономический успех ‒ просто опасен для его собственного политического будущего. Успеха Путин мог бы пожелать только стране ‒ члену Евразийского экономического союза. Государству, которое хочет в ЕС и уж тем более в НАТО, он может пожелать только краха.

Просто у него ‒ одни политические интересы, а у украинского народа и его государства ‒ другие. И эти интересы диаметрально противоположны. Наивный тот, кто этого еще не понял.

Виталий Портников, «Радио Свобода»


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