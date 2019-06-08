Ученые выяснили, что не стоит делать в жару 8.06.2019, 19:47

Обещанные в эти дни в Минске 30-32 градуса чреваты солнечными ударами и обезвоживанием.

При температуре воздуха 71 градус Цельсия человек проживет не больше часа. Обещанные в эти дни в Минске 30-32 градуса не смертельны, но все же чреваты солнечными ударами и обезвоживанием — ведь в такую погоду организм испаряет около литра пота в час. Как не перегреться — в материале РИА Новости.

Сомнительная прохлада

При жаркой сухой погоде лучше отказаться от холодных напитков, считают канадские исследователи. Эксперимент показал, что при высоких температурах организм быстрее и эффективнее охлаждается, если употреблять горячую жидкость — например кипяченую воду или зеленый чай.

Ученые попросили девятерых добровольцев в течение 75 минут заниматься на велотренажерах. За пять минут до тренировки и трижды во время спортивных упражнений участники эксперимента выпивали немного воды, нагретой до полутора, десяти, 37 и 50 градусов Цельсия. Сенсоры измеряли температуру кожи, уровень потребления кислорода и выдыхаемого углекислого газа, что указывало на количество производимого телом тепла. Кроме того, исследователи следили за состоянием воздуха.

Оказалось, что горячие напитки в жару предпочтительнее, чем холодные. Вода температурой 50 градусов нагревает человека изнутри, усиливается потоотделение, и организм охлаждается. К тем же выводам пришли, когда предложили добровольцам выбирать что-то одно для утоления жажды: лед или воду, нагретую до 37 градусов.

Правда, горячие напитки не помогут при высокой влажности воздуха и если на человеке одежда из синтетических тканей, не позволяющих поту испаряться, отмечают авторы работы.

Ускорить обезвоживание

Пейте в жару горячие напитки, но только не кофе. Согласно исследованию ученых Университета Лафборо (Великобритания), большие дозы кофеина — две-три чашки кофе в день — увеличивают приток крови к почкам и подавляют усвоение натрия, из-за чего приходится часто бегать в туалет.

При высоких температурах, когда усиливается потоотделение, мочегонный эффект быстро обезвоживает организм. Человек чаще пьет, а чем больше чашек бодрящего напитка, тем больше в организме кофеина и, соответственно, выше нагрузка на почки. Возникает замкнутый круг.

Учитывая, что больше шести чашек кофе в день оборачиваются серьезными проблемами с сердцем и сосудами, ученые Университета Южной Австралии призывают воздержаться от этого напитка в сильную жару. Сердечно-сосудистая система и так перегружена из-за высоких температур и духоты, а кофе только ее добивает. Кроме того, есть данные, что привычка к горячему кофе повышает риск рака пищевода. Между холодным напитком и онкологическими заболеваниями такой связи не выявили.

Горячие напитки эффективнее охлаждают организм в жару, чем холодные. А мороженое с этим практически не справляется, так как в нем содержится слишком много калорий

От мороженого болит голова

Также в жару не стоит увлекаться мороженым. И дело не только в простуде. Во-первых, это вряд ли охладит организм: ледяной десерт слишком калорийный. При переваривании выделяется много тепла, что сводит на нет первоначальный охлаждающий эффект.

Во-вторых, если мороженое есть очень быстро, может возникнуть резкая головная боль. По данным канадских ученых, у каждого третьего жителя Земли хотя бы раз в жизни болела голова от мороженого. И чаще всего именно при жаркой погоде.

Как поясняют специалисты Гарвардской медицинской школы, такая реакция — результат внезапного усиления кровотока в передней церебральной артерии головного мозга. Мороженое попадает с языка на небо и охлаждает его. Это вызывает раздражение соседних болевых рецепторов. В ответ организм посылает в мозг теплую кровь. Давление повышается, и возникает головная боль.

Вентилятор не охлаждает

Сегодня от жары спасаются благодаря кондиционерам. Но у людей, склонных к аллергиям и с не очень сильным иммунитетом, кондиционеры вызывают головную боль, слабость и раздражение слизистых оболочек. Особенно если системы охлаждения редко чистят. Поэтому некоторые предпочитают старые добрые вентиляторы. Но это не лучшее решение, предупреждают британские ученые.

Вентиляторы не охлаждают воздух, а просто перемещают его по помещению. При относительно невысоких температурах это идет на пользу — воздушный поток помогает нормальному теплообмену тела, способствует испарению пота. Но когда воздух нагревается выше 35 градусов Цельсия, обдувание вентилятором, наоборот, увеличивает тепловую нагрузку на организм, что довольно быстро может привести к тепловому удару.

Кроме того, специалисты не советуют в жару открывать окна в доме. Сквозняк эффективен, если температура воздуха за окном не слишком высокая. Лучше задернуть все шторы или опустить жалюзи: в помещение попадет меньше солнечного света, и там будет не так жарко, как снаружи.