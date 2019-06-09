Нардеп Украины: Команда партии «Голос» будет успешной и монолитной 9.06.2019, 11:42

Народный депутат Виктория Войцицкая

Фото:Кристина Бердинских / НВ

Нардеп Виктория Войцицкая рассказала о своем присоединении к команде Святослава Вакарчука.

Народный депутат Виктория Войцицкая присоединилась к команде Святослава Вакарчука, возглавляющего партию Голос, несколько недель назад.

«Несколько недель назад мы начали как раз говорить о том, что необходимы команде Славы сильные люди, которые могут идти по мажоритарному округу. Я как раз уже на тот момент для себя приняла решение идти по мажоритарке, по 155-му округу, и мне было очень приятно, что я прошла эту процедуру проверки», — рассказала она в комментарии журналистке НВ Кристине Бердинских.

По словам Войцицкой, команда партии Голоса будет «успешной и монолитной», если войдет в новый состав Верховной Рады.

Народний депутат Вікторія Войціцька розповіла НВ, чому вона приєдналася до команди Святослава Вакарчука. pic.twitter.com/zxm0D67WKz — Новое Время (@tweetsNV) June 8, 2019

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.