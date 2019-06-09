Ученые назвали наиболее вероятный «дом» для внеземной жизни 1 9.06.2019, 15:14

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Интересные факты озвучил астрофизик из Университета Линкольна.

Спутники, вращающиеся вокруг планет за пределами Солнечной системы, могут быть еще одними кандидатами на поиск внеземной жизни.

К такому выводу пришел астрофизик из Университета Линкольна (Великобритания). В своей научной работе он утверждает, что ядро экзолун может нагреваться за счет гравитационного притяжения планеты, вокруг которой они вращаются. Это, по словам ученого, может привести к тому, что на спутниках будет жидкая вода, причем это возможно даже для небесных тел далеко за пределами зоны обитаемости — расстояния от звезды, при котором на планете возможно существование жидкой воды, сообщает naked-science.ru.

На сегодня известно всего пять кандидатов на звание экзолуны. Такое маленькое количество этих объектов обусловлено сложностью их обнаружения и небольшим (в большинстве случаев) размером. Два таких кандидата, вращающихся вокруг экзопланеты J1407b, и подтолкнули астрофизика на анализ возможности существования жизни на спутниках экзопланет.

Исследователь провел компьютерное моделирование колец вокруг планеты J1407b, которые в 200 раз больше, чем у Сатурна. Он рассчитал гравитационные взаимодействия между частицами диска и планетой и использовал их в компьютерных моделях планеты и ее кольцевой системы. Затем ученый добавил в систему спутник, который вращался на различном расстоянии от планеты за пределами ее колец, чтобы проверить, меняется ли при этом структура колец.

Результаты показали, что экзолуна действительно влияла на структуру колец. Однако, по словам ученого, такие же изменения могли вызвать другие гравитационные силы. Именно поэтому точно говорить о наличии экзолуны у планеты J1407b нельзя.

В ходе моделирования ученый также установил, что существует расстояние между планетой и спутником, на котором гравитационные силы довольно велики и могут порождать трение в ядре луны, разогревая его. Исходящее от ядра тепло, в свою очередь, может нагревать поверхность спутника до комфортной для жизни температуры. На таких спутниках, по его словам, может существовать жизнь — при условии наличия атмосферы и необходимых химических соединений.