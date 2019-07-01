Почему люди наслаждаются музыкой? 1.07.2019, 18:41

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Ученые раскрыли новый секрет нашего мозга.

Способность наслаждаться музыкой заложена в структуре белого вещества мозга, обнаружили ученые из Университета Барселоны. Об их исследовании пишет журнал «Нож» со ссылкой на N+1.

В исследовании приняли участие 38 добровольцев. В анкете они указали, насколько им нравится музыка. Затем они прошли МРТ-сканирование, и ученые получили информацию о целостности белого вещества.

Удовольствие от музыки зависит от функциональной связи двух участков мозга: прилежащего ядра, которое входит в систему вознаграждения, и правой верхней височной извилины — части слуховой коры мозга.

Ученые заметили, что при пониженной восприимчивости к музыке повышается осевая диффузность (что говорит об атрофии тканей) в белом веществе в путях, соединяющих сенсорные области мозга с системой вознаграждения. Исследование показало, что способность наслаждаться музыкой зависит от анатомических особенностей мозга.

Кроме того, удовольствие от музыки зависит от выработки дофамина. В предыдущей работе ученые выяснили, что восприятие музыки можно регулировать, воздействуя на этот нейромедиатор.