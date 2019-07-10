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Иосуб: На курсе рубля скоро может сказаться история с «плохой» нефтью

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  • 10.07.2019, 15:06
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Вадим Иосуб
Фото: onliner.by

Уже очевидно, что предприятия нефтепереработки недополучили выручки.

Нашей валюте есть чего опасаться. Что ждать рублю в обозримом будущем?

Об этом в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

— На самом деле, когда на рынке что-то дешевеет или дорожает, причина всегда одна: соотношение спроса и предложения. Когда мы говорим о валютном рынке, то последний месяцы там превалирует предложение чистой валюты, то есть продают валюту больше, чем покупают. Это если говорить о совокупных действиях и населения, и предприятий, — поясняет эксперт. — В результате мы наблюдаем укрепление белорусского рубля к валютной корзине в целом и часто, как, например, последние дни, это проявляется в том, что могут дешеветь сразу три иностранные валюты: и доллар, и евро, и российский рубль.

Как долго это будет продолжаться, сказать сложно. По мнению Вадима Иосуба, в обозримом будущем население, как и прежде, останется чистым продавцом валюты, а вот предприятия могут начать валюту покупать.

— Когда они станут на чистой основе покупать больше, чем продает население, курс иностранной валюты начнет расти, — поясняет эксперт.

Есть и еще один фактор, который может повлиять на падение курса белорусского рубля.

— Я думаю, скоро могут сказаться последствия истории с плохой нефтью, — отмечает Вадим Иосуб. — Уже очевидно, что предприятия нефтепереработки недополучили выручки. Реально на рынке это сказывается позже. И, возможно, вот эту историю с плохой нефтью рынок на себе еще почувствует. В любом случае рано ли поздно белорусский рубль начнет снижаться.

Сегодня, когда в Беларуси не фиксированный, а плавающий курс, валюты могут как расти, так и падать, и это происходит достаточно непредсказуемо.

— Поэтому называть какие-то даты, что курс развернется через месяц или через два, это безнадежное занятие. Этого не знает заранее ни Лукашенко, ни глава Нацбанка. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике, как будут меняться цены на нефть на внешних рынках, от того, какие у нас будут перспективы в переговорах с Россией по кредитам, удастся ли нам взять альтернативный кредит в Китае и многих других факторов, — поясняет Вадим Иосуб.


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