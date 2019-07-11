Михаил Пастухов: Десять аргументов за упразднение должности Лукашенко 7 11.07.2019, 7:57

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Какая Конституция в Беларуси настоящая?

Лукашенко четырежды переизбирался на президентских «выборах» (2001, 2006, 2010, 2015), хотя по Конституции имел право быть президентом не более двух сроков, пишет в статье на naviny.by доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси, экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

Очередные выборы в 1999 г. им были пропущены. Вместо них в ноябре 1996 г. был проведен республиканский «референдум», по результатам которого была введена новая редакция Конституции. В ней в заключительных положениях появилась «хитрая» статья (144), в соответствии с которой «президент» сохранял свои полномочия, и они почему-то исчислялись «...со дня вступления в силу настоящей Конституции».

Здесь, правда, возникает вопрос: какая Конституция в Беларуси настоящая — Конституция 1994 г. или поправки в нее, принятые по итогам референдума? Если настоящей Конституцией считать поправки в Конституцию, то продление срока полномочий президента без выборов надо признать захватом власти.

Решение об отмене ограничений на занятие должности «президента», принятое по итогам референдума 2004 г., нельзя считать законным.

Во-первых, на референдум могут выноситься лишь «важнейшие вопросы» государственной и общественной жизни. Между тем, поставленный вопрос отражал проблему одного гражданина, который уже дважды избирался «президентом».

Во-вторых, на референдум выносился вопрос, непосредственно связанный с участием Лукашенко в «президентских выборах». Это вступало в противоречие с ч. 2 ст. 112 Избирательного кодекса.

В-третьих, формулировка вопроса содержала два различных по смыслу вопроса, что противоречило ч. 5 ст. 114 Избирательного кодекса.

В-четвертых, предоставление «первому президенту» права еще раз участвовать в выборах означает получение им необоснованных преимуществ перед другими гражданами (ст. 22 Конституции).

От «референдума» к «референдуму» число полномочий Лукашенко увеличилось. Так, он единолично стал назначать республиканские референдумы и определять их вопросы; назначать выборы в «палату представителей»; назначать практически всех чиновников, а равно освобождать их от должности; формировать правительство и отправлять его в отставку.

Лукашенко получил право издавать декреты как акты чрезвычайного характера, имеющие силу закона. При нем стали создаваться различные органы, службы, центры. Управление делами разрослось до самостоятельного и никому не подконтрольного ведомства со своим бюджетом и банком.

По сути дела, при Лукашенко было создано еще одно государство («ближний круг»), которое стало руководить всеми госорганами, учреждениями, предприятиями, организациями.

Возникает резонный вопрос: нужно ли нам два государственных аппарата: один — закрытый от общества, другой — открытый, зависимый от первого? Нужна ли нам вообще должность «президента»?

Я лично — сторонник парламентской (парламентарной) республики, где можно обходиться без должности «президента». Его функции можно возложить на председателя парламента и коллегиальный президиум. Никакой администрации, управления делами, службы охраны, оркестра, библиотеки, поликлиники и прочих структур, обслуживающих интересы одного человека. И ноль расходов.

Десять аргументов за упразднение должности президента

Аргумент 1: должность «президента» была включена в Конституцию 1994 г. на завершающем этапе ее подготовки. Она сразу вступила в противоречие с принципом разделения властей (ст. 6), создала предпосылки для зависимости судей от президента, который получил право их назначать (п. 10 ст. 100), лишила правительство как центральный орган управления самостоятельности (ст. 107).

Аргумент 2: для менталитета белорусов авторитарный стиль правления не был характерным на всем протяжении истории. После обретения государственного суверенитета в 1990-1991 гг. власть вверялась представительному органу — Верховному Совету (ст. 2 Декларации). Ни о каком «президенте» речь не шла.

Аргумент 3: «президентская» власть таит в себе опасность узурпации. Она развращает госаппарат, создает необоснованные привилегии и льготы для избранных, развивает клановость и безнаказанность людей из узкого круга. Она имеет тенденцию к пролонгации и укоренению.

Аргумент 4: введение должности «президента» с широкими полномочиями дало возможность первому президенту укрепить свою власть, в том числе путем создания при себе ряда структур, «личной гвардии» и бюджета. В дальнейшем эта власть выродилась в самодержавие с неограниченным сроком правления.

Аргумент 5: с правовой точки зрения должность президента утратила свое значение после ноябрьского референдума 1996 г. Тогда, вопреки решению Конституционного суда о рекомендательном характере голосования по поправкам в Конституцию, была введена новая редакция Конституции с должностью «президента — главы государства». Причем эта должность была замещена Лукашенко без всяких выборов.

Аргумент 6: как показала практика, должность «президента» дорого обходится белорусскому народу. О зарплате и богатствах белорусского «президента» ничего не сообщается, но новые приобретения транспортных средств говорят о неучтенных источниках доходов. Управление делами «президента», как и другие «президентские» структуры, давно вышли из под контроля общества и скрывают свои доходы.

Аргумент 7: президентское правление привело к установлению тотального контроля за обществом и каждым гражданином. Никто не может оспорить решения и действия президентской власти. Граждане превратились в подданных, что, по сути, отменяет действие всех конституционных прав и свобод.

Аргумент 8: единовластие лишает общество и граждан перспектив развития. Директивная экономика обрекает на застой. Внешние долги катастрофически нарастают. Страна становится заложником политики одного человека, а он сам все большие оказывается в зависимости от соседнего государства.

Аргумент 9: выборы «президента» — это общественное волнение и дорогостоящая процедура. Как показала белорусская история, проигравшие кандидаты и их сторонники нередко преследуются.

Аргумент 10: смена «президента» в условиях неразвитой демократии порождает проблему транзита власти, то есть передачи ее в надежные руки. Противостоять этому явлению достаточно сложно. В результате темпы развития снижаются.

Как жить без президента?

Можно жить так, как жили до него, во времена «мягкого правления» Станислава Шушкевича и Мечислава Гриба. Они, как руководители парламента — Верховного Совета — исполняли функции главы государства на общественных началах.

На мой взгляд, это оптимальная форма правления для Беларуси как небольшого государства. То есть, упразднить должность президента и весь обслуживающий его аппарат. Возложить функции главы государства на председателя парламента.

Как это сделать? Легко и просто. В три этапа.

Первый этап: вернуться к Конституции 1994 г., которая была и осталась единственной легитимной Конституцией страны. Решение об этом может принять всебелорусский народный форум как представитель народа (ст. 3 Конституции).

Второй этап: назначить выборы в законный парламент, каковым по Конституции является Верховный Совет Республики Беларусь. Решение об этом может принять тот же всебелорусский форум, как и сформировать новый состав Центризбиркома.

Третий этап: провести свободные и честные парламентские выборы по смешанной избирательной системе (130 + 130). Новый парламент утвердит поправки в Конституцию и воссоздаст легитимные органы власти. Можно без «президента».