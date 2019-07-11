«Роскосмос» предложил засекретить госзакупки 2 11.07.2019, 8:33

Разработчики документа хотят успеть до декабря.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" хочет внести в закон поправки, которые, в случае их принятия, закроют для "третьих лиц" доступ к информации о госзакупках в ракетно-космической отрасли. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на паспорт проекта, размещенный на портале нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

В обосновании к документу утверждается, что он направлен на "повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности". По версии составителей записки, поправки также будут нацелены на предотвращение санкций "со стороны иностранных государств".

Успеть до декабря

Текст изменений пока не опубликован. Тем не менее, авторы инициативы рассчитывают, что она вступит в силу уже в декабре.

В соответствии с существующей практикой сейчас выбор подрядчиков осуществляется в открытом формате. Закрытый порядок предусмотрен, только если речь идет о гостайне или об обеспечении безопасности страны.

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в апреле в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию и на новейшие разработки вооружений.