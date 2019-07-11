Зачем Лукашенко едет на Валаам? 3 11.07.2019, 8:55

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Диктатор надеется на «чудо».

У правителей Беларуси и России на ближайшее время запланированы две встречи. Как минимум во время одной из них должны состояться переговоры об углублении интеграции. Однако в Минске утверждают, что говорить не о чем: стратегические вопросы не проработаны, тактические не решены, пишет «Независимая газета».

О предстоящей встрече на Валааме журналисты узнали из неофициальных источников в начале недели. 9 июля такие намерения подтвердил Лукашенко. «Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать», – сказал он, реагируя на упреки экспертов о подготовке неких тайных переговоров о судьбе Беларуси и «союзного государства», которые якобы пройдут на острове Валаам. По его словам, президент России предложил просто съездить посмотреть «православную святыню».

«Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет (Владимиру Путину. – «НГ») и расскажет, как он (Валаам. – «НГ») воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», – заявил Лукашенко, встречаясь с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой в Минске.

Он напомнил также, что вскоре после этого состоится еще одна встреча. Правители встретятся 17–18 июля в Петербурге во время Форума регионов. Вот там-то, по словам белорусского диктатора, и должны состояться деловые переговоры. Однако даже к этой дате он не видит пока никакой деловой повестки дня.

Межправительственная рабочая группа, которая была создана на уровне министерств, ничего не подготовила, заявил Лукашенко. «Уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос – правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов», – сокрушался Лукашенко. В связи с этим он попросил Григория Рапоту лично проконтролировать этот вопрос, чтобы правителям хотя бы было о чем поговорить. «Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря», Лукашенко не хотел бы. По его мнению, для таких встреч «время уже ушло».

Более того, по мнению белорусского правителя, о чем он говорил и ранее, прежде чем решать вопросы стратегического партнерства в рамках «союзного государства», нужно решить тактические вопросы двусторонних взаимоотношений, «которых у нас с Россией немало». «Мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют», – сказал он. «Например, у нас сегодня около 80 предприятий закрыто Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего правительством», – напомнил Лукашенко. Причем сделано это «под надуманным предлогом», заявил он. Также не решается вопрос промышленной кооперации российских и белорусских предприятий, нет равного доступа к госзакупкам в союзных странах, а проводимый налоговый маневр и вовсе нарушает все договоренности, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, и «его не должно быть», перечислил «тактические проблемы» Лукашенко. «Истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов, которые не решаются», – сокрушался он. Павитель Беларуси убежден, что «без решения этих вопросов и разговаривать не о чем», и пока они будут оставаться без ответа, никаких разговоров «об общей валюте и вхождении или объединении государств» быть не может.

Мнение Лукашенко не разделяют политически активная общественность и эксперты. То, что, по мнению Лукашенко, – причина отсутствия деловой повестки дня, по мнению экспертов, как раз и есть повод для тайных переговоров. Эксперты убеждены, что частота (четыре раза за последний месяц) и безрезультативность переговоров правителей двух государств свидетельствуют о том, что их позиции не сближаются и каждый остается при своем. Россия настаивает на «углублении интеграции», что в понимании Москвы означает фактическое вхождение Беларуси в состав России при сохранении внешних атрибутов независимости. Минск на это не соглашается, но не готов отказаться от «материального довольствия» союзницы, к которому привык за 25 лет правления Лукашенко, сделавшего ставку на российские дотации. «Лукашенко будет молить или умолять Путина ослабить давление», – прогнозирует политолог Павел Усов повестку дня встречи президентов на острове Валаам. «Вместо того чтобы решить внутренние проблемы, модернизировать экономику, вывести ее из зависимого положения от России, Лукашенко предпочитает ездить по монастырям и надеяться на чудо», – констатировал эксперт. К слову, по его мнению, сам факт встречи на Валааме – свидетельство снижения статуса встреч Путина и Лукашенко. «Его уже не хотят принимать ни в Кремле, ни в Бочарове Ручье, а везут практически «в тайгу», – считает Павел Усов.