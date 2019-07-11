Леонид Заико: Белорусский рубль не является всеобщим платежным средством 17 11.07.2019, 9:12

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Что будет с рублем, и в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

Центробанки Беларуси и России обсуждают комплекс вопросов, один из которых — создание единой валюты. Это следует из высказываний зампреда правления Национального банка Беларуси Сергея Калечица на встрече с журналистами в Минске во время конференции, посвященной твиннинг-проекту с ЕС, пишет zautra.by.

Как далеко могут зайти такие обсуждения?

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико напоминает, что эта тема поднималась еще 15 лет назад. И тогда экономист назвал два условия, при которых было бы возможно введение единой валюты: деноминация российского рубля (зачеркнуть два ноля), а также введение «золотого стандарта» — то есть, должного обеспечения единой денежной единицы.

В то же время, экономист не разделяет мнения о существовании опасности для белорусского рубля и вообще его важности как валюты. По его мнению, это все амбициозные позиции лидеров.

— Белорусский рубль не выполняет очень важную функцию – не является всеобщим платежным средством, — констатирует эксперт.

Он считает, что маленькие денежные единицы в будущем исчезнут. Экономист не думает, что наличие собственной валюты является символом суверенитета государства.

— Печатать бумажки и ждать, пока россияне дадут нефть? Признаком суверенитета являются не деньги, а интеллект нации, — убежден собеседник Завтра твоей страны.

В последнее время наблюдается рост курса белорусского рубля, особенно по отношению к евро. Леонид Заико отмечает в этом заслугу Нацбанка, который сначала девальвировал национальную валюту на 7%, а сейчас она восстановлена на уровне 2% девальвации.

— Это признак хорошей денежной политики, контроля денежной массы. Политика Нацбанка стала устойчивой, да и Лукашенко на него особо не давит, поскольку в случае девальвации народ будет косо смотреть в его сторону. Кроме того, в определенные периоды был положительный экспорт, так что Нацбанк можно только похвалить, — полагает экономист.

Действия регулятора являются и причиной того, что в Беларуси снова зафиксировано снижение цен (0,1%). Падают в долларах цены на импортные товары, они в пересчете на внутренние цены становятся дешевле.

— Люди должны понимать, что у нас будет ценовая конкуренция и снижение цен, если мы обеспечим стабильность нашего рубля, — говорит Леонид Заико.

Сегодня, кстати, именно в белорусских рублях, по словам эксперта, выгоднее хранить свои сбережения в банках. А тем, у кого имеются валютные средства, стоит разделить их на две части – держать в долларах и евро, поскольку падение курса одной из валют будет компенсироваться ростом курса другой.