Эрдоган закупил C-400 для защиты от «внутренних врагов»? 4 11.07.2019, 9:38

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Один из ЗРК разместят в окрестностях Анкары.

Конфликт между США и Турцией из-за грядущей поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 далек от завершения. Учитывая то, что один из приобретенных комплексов будет размещен рядом с турецкой столицей, аналитики предполагают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган может быть «лично заинтересован» в эскалации кризиса, сообщает «Голос Америки».

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус во вторник предупредила Анкару о «реальных и негативных последствиях» в случае, если российские ракетно-зенитные комплексы все-таки окажутся на турецкой территории. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой ответил на это заявление в среду, заявив, что США должны избегать «ошибок, которые наносят ущерб двусторонним отношениям».

В Вашингтоне заявляют, что покупка С-400 угрожает безопасности систем противовоздушной обороны НАТО – в частности, истребителям-"невидимкам" F-35, и предупреждают Анкару о возможных санкциях в случае поставки российских ракетных систем.

Несмотря на усиливающееся дипломатическое давление и предложения США приобрести американскую ракетную систему Patriot в качестве альтернативы С-400, Эрдоган твердо стоит на своем. Еще в прошлом году источник из окружения турецкого президента неоднократно подтверждал, что Эрдоган намерен купить российские ракетно-зенитные системы, несмотря на увещевания со стороны США и союзников по блоку НАТО.

Судя по сообщениям, опубликованным в проправительственных СМИ на этой неделе, один из двух приобретенных комплексов будет установлен в окрестностях столицы Турции. По мнению аналитика Атиллы Йесилада из Global Source Partners, это объясняет позицию Эрдогана.

«Если одна из установок будет действительно размещена в Анкаре, где отсутствует необходимость в защите жизненно важных объектов от внешних угроз, то, на мой взгляд, это может указывать на личную заинтересованность президента Эрдогана, так как единственные объекты в Анкаре, нуждающиеся в защите – это [здание] парламента и [президентский] дворец», – говорит Йесилада. Впрочем, он добавляет, что навряд ли «президент... стал настолько параноидален, что опасается собственной военной авиации».

Согласно сообщениям в турецкой прессе, одна из установок С-400 будет размещена на авиабазе Акинчи рядом с Анкарой. Именно в Акинчи находился «командный пункт» провалившегося в 2016 году военного переворота, во время которого погибли более 250 человек. Во время путча дворец Эрдогана и здание парламента несколько раз подверглись бомбардировкам.

Даже три года спустя после подавления восстания, в стране продолжаются массовые аресты военных. В понедельник прокуратура выдала 176 ордеров на арест турецких военнослужащих. С момента путча от должностей были отстранены 716 военных пилотов. По мнению Анкары, за переворотом стоит опальный исламский проповедник Фетхулла Гюлен, проживающий в США. Сам Гюлен все обвинения в свой адрес отрицает.

«Выбор С-400 [в качестве средства обороны] предполагает, что вы знаете о том, откуда могут появиться ваши враги, – говорит Соли Озель, эксперт по международным отношениям из стамбульского Университета Кадир-Хас. – Если страна не разрешила вопрос с этими [предполагаемыми военными угрозами], то у нас большие проблемы. Это уже не просто вопрос С-400: это касается турецкой политической системы, легитимности этой системы, ее единства и прочих вещей».

Анкара винит в сложившейся ситуации Вашингтон: турецкие власти обвиняют экс-президента Барака Обаму и прежний состав Конгресса в нежелании продать Турции системы Patriot. Именно поэтому Анкара была вынуждена обратиться за помощью к Москве. В то же время, обоснованность закупки российского вооружения остается под вопросом.

«С военной точки зрения, в этом нет абсолютно никакой логики», – утверждает отставной турецкий генерал Халдун Солмазтюрк, который сейчас возглавляет исследовательскую организацию «Институт Турции XXI века». По его словам, «организация ПВО требует высочайшего уровня интеграции; это интеграция на уровне всего НАТО, включая истребители-бомбардировщики, систему командования, управления и координации средств ПВО, и так далее. ПВО – самая лучшая и самая интегрированная система в НАТО. Включение в нее российской системы С-400 немыслимо».

Противовоздушная оборона Турции в течение десятилетий полагалась на истребители, а не на менее мобильные ракетные системы. Два года назад несколько турецких городов, находящихся у границы с Сирией, подверглись бомбардировкам со стороны сирийских курдов. Однако сейчас, по мнению наблюдателей, угроза ракетных обстрелов миновала.

«Турции не нужна противоракетная система. Кто может атаковать нас при помощи ракет? Единственная страна, которая обладает таким потенциалом – это Россия, и они являются нашими союзниками. Ни у кого больше нет ракет с таким радиусом действия», – утверждает Йесилада.

Как бы то ни было, официальная Анкара настаивает на том, что покупка С-400 поможет Турции усилить свою оборонную отрасль за счет передачи российских технологий. «С Божьей помощью, мы начнем совместное производство. Проблем с этим нет», – заявил в среду Эрдоган.