В Лондоне обсудили белорусскую проблему смертной казни 11.07.2019, 10:24

Организаторами встречи выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Ряд мероприятий, посвященных проблематике смертной казни в Беларуси, на этой неделе прошел в Лондоне, пишет правозащитный центр "Весна". Организаторами встречи выступила международная правозащитная организация Amnesty International, которая проводит глобальную кампанию против смертной казни уже более 40 лет. В мероприятиях также активное участие приняли координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда и британский эксперт Джабар Парвез, который занимается вопросом смертной казни по всему миру.

В ходе мероприятия была открыта выставка "Последний палач Европы" (Europe's Last Executioner). На ней были представлены фотографии кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", а также работы белорусского фотографа Сергея Балая из проекта "Высшая мера". Также были выставлены работы известного британского художника Джорджа Батлера, которые он сделал во время прошлогодней поездки в Беларусь. Он работает в зонах военных действий как художник-репортер. Джордж побывал в таких в горячих точках мира как Сирия, Ирак и Афганистан и другие. А в 2018 году по приглашению Amnesty International посетил и Беларусь, чтобы передать проблематику смертной казни в такой форме.

Кроме этого, был организован просмотр фильма Amnesty International о родственниках расстрелянных в Беларуси. Фильм рассказывает об истории молодой женщины Саши Яковицкой, отец которой Геннадий Яковицкий, был приговорен к смертной казни и расстрелян в 2016 году.

Также было организовано публичное обсуждение ситуации со смертной казнью в Беларуси, последних расстрелов накануне Европейских игр Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова, а также пути решения проблемы.

В качества экспертов выступили координатор Amnesty Internarional по Беларуси Айша Юнг, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, британский эксперт Джабар Парвез.

"По-прежнему проблема смертной казни в Беларуси остается актуальной. К сожалению, последние события с расстрелом Жильникова и Сухарко это подтвердили. Сегодня мы видим, что смертные приговоры могут быть вынесены также в Витебске и Гомеле. Поэтому для нас очень важно, что международное сообщество держит нашу проблему в фокусе внимания. Например, это мероприятие было проведено по инициативе международной правозащитной организации Amnesty International. Это дает нам понимание, что мы боремся не одни с проблемой смертной казни и вдохновляет нас на новые шаги в этом нелегком деле", — подвел итоги мероприятия Андрей Полуда.

Предлагаем посмотреть документальный фильм, посвященный 10-летию компании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси".