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Польша признана второй наиболее привлекательной страной для инвестиций и бизнеса

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  • 11.07.2019, 10:31
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Всего в список вошли 67 стран.

Польша признана второй наиболее привлекательной страной в мире с точки зрения инвестиций и ведения бизнеса по версии журнала CEOWORLD. Всего в список вошли 67 стран, передает polskieradio.pl.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как коррупция, свобода (личная, коммерческая, финансовая), рабочая сила, защита инвесторов, налоги, качество жизни, бюрократия и технологическая подготовка.

На основе этих данных баллы начислялись в семи категориях. Польша продемонстрировал самые высокие показатели в категории государственной политики – 75 баллов, квалификации персонала – 74 балла и открытости для торговли – 76 баллов.

Средний результат Польши составил 85,2 балла. Первое место в рейтинге заняла Малайзия. Страна из Юго-Восточной Азии обогнала Польшу всего на 0,6 балла. Третье место заняли Филиппины с результатом в 84,6 балла.


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