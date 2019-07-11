Ультраправые остались без руководящих постов в Европарламенте 11.07.2019, 11:03

Проевропейские партии объединились против популистов.

Ведущие партии в Европарламенте заблокировали кандидатуры, представленные ультраправой фракцией «Идентичность и демократия» (ID) на посты председателей парламентских комитетов. По итогам голосования 10 июля ультраправые не получили председательства ни в одном из 20 комитетов, хотя являются пятой по численности фракцией, сообщает РБК.

Должности глав комитетов распределяются между партиями по методу, который учитывает численность фракций. Согласно этому методу «Идентичности и демократии», которая контролирует 73 кресла, было положено председательствовать в двух комитетах — по сельскому хозяйству и юридическом.

Однако для утверждения на эти посты ультраправым требовалась поддержка большинства депутатов, которые входят в эти комитеты. Три крупнейшие проевропейские фракции — Европейская народная партия (182 депутата), Альянс социалистов и демократов (154) и «Обновим Европу» (104) ранее заявляли, что не позволят ультраправым занять позиции на руководящих постах. Против ультраправых выступила и Партия зеленых (74 депутата). В результате новым главой комитета по сельскому хозяйству стал «народник» — немец Норберт Линс, а комитета по юридическим вопросам — представитель «Обновим Европу» британка Люси Нетсинга.

Ранее проевропейские партии отказались назначать ультраправых в руководство Европарламента, куда входят председатель и его 14 заместителей. По результатам голосования председателем парламента стал социалист — итальянец Давид Сассоли. Среди его заместителей пять «народников», три социалиста, два либерала из фракции «Обновим Европу», два представителя Партии зеленых, один член группы «Объединенных европейских левых» и один независимый депутат.

Фракция ультраправых, куда входят французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и итальянская «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини, остались без руководящих постов в парламенте уже во второй раз. После выборов в 2014 году ультраправые не смогли вовремя зарегистрировать свое объединение и из-за этого не участвовали в распределении постов председателей комитетов.

Должности наиболее влиятельных комитетов получили представители двух крупнейших сил в парламенте — Европейской народной партии и Альянса социалистов и демократов. Председателем комитета по иностранным делам стал член «народников» Дэвид Макаллистер, а председателем комитета по экономике — социалист Роберто Гуалтьери.