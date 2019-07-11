Российская нефть подешевела после инцидента с «Дружбой» 11.07.2019, 11:45

Компании потеряли около 50 миллионов долларов.

После загрязнения трубопровода «Дружба» российским компаниям пришлось продавать нефть со скидками даже после возобновления поставок чистого топлива. Об этом РБК сообщили аналитики Argus и Reuters.

По их данным, компании за май и июнь не получили 50 млн долларов, на которые рассчитывали. Аналитики объясняют, что нефть из порта Усть-Луга приходится продавать по скидке до трех долларов за баррель. Эксперты утверждают, что уровень хлорорганики в ней хоть и вернулся к норме ГОСТа (не более 10 ppm), но до конца все еще не соответствует требованиям рынка, который привык к уровню 1-1,5 ppm.

По словам собеседников РБК, через этот порт нефть отгружают «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «РуссНефть» и казахстанские производители. По оценкам аналитиков, российские компании рискуют недополучить еще до 84 млн долларов, если скидка сохранится на июньском уровне — до 0,3 долларов за баррель.

РБК отмечает, что представители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти» не ответили на вопросы издания.

Напомним, в конце апреля Беларусь сообщила о загрязнении российской нефти в трубопроводе «Дружба», после чего экспорт в некоторые страны был приостановлен. По данным СМИ, доля хлорорганики доходила до 200 ppm. Прокачку возобновили после поступления качественной нефти в конце мая.