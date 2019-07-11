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Под Москвой горит ТЭЦ: факел поднялся на высоту 50 метров

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  • 11.07.2019, 12:18
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Фото: Moscow Media Agency

На место пожара направлены десятки пожарных расчетов.

В подмосковных Мытищах горит теплоэлектростанция "Северная". Факел от пожара поднялся на высоту 50 метров, сообщает "Радио Свобода".

Видео с места событий выкладывают пользователи социальных сетей.


На место пожара направлены десятки пожарных расчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Рядом с электростанцией расположен крупный торговый центр "Июнь". Сведений о пострадавших пока не поступало.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее основное топливо — природный газ. Суммарная мощность станции — 1060 МВт.


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