Под Москвой горит ТЭЦ: факел поднялся на высоту 50 метров 5 11.07.2019, 12:18

1,252

Фото: Moscow Media Agency

На место пожара направлены десятки пожарных расчетов.

В подмосковных Мытищах горит теплоэлектростанция "Северная". Факел от пожара поднялся на высоту 50 метров, сообщает "Радио Свобода".

Видео с места событий выкладывают пользователи социальных сетей.





На место пожара направлены десятки пожарных расчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Рядом с электростанцией расположен крупный торговый центр "Июнь". Сведений о пострадавших пока не поступало.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее основное топливо — природный газ. Суммарная мощность станции — 1060 МВт.