Под Москвой горит ТЭЦ: факел поднялся на высоту 50 метров

Под Москвой горит ТЭЦ: факел поднялся на высоту 50 метров5
- 11.07.2019, 12:18
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На место пожара направлены десятки пожарных расчетов.
В подмосковных Мытищах горит теплоэлектростанция "Северная". Факел от пожара поднялся на высоту 50 метров, сообщает "Радио Свобода".
Видео с места событий выкладывают пользователи социальных сетей.
На место пожара направлены десятки пожарных расчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Рядом с электростанцией расположен крупный торговый центр "Июнь". Сведений о пострадавших пока не поступало.
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее основное топливо — природный газ. Суммарная мощность станции — 1060 МВт.