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Видеофакт: Над американским шоссе прошел денежный дождь

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  • 11.07.2019, 12:50
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Автомобили осыпало долларами.

Из бронированного инкассаторского автомобиля, который двигался по автомагистрали в американском штате Джорджия, по неизвестной причине выпало на дорогу изрядное количество купюр, сообщает popmech.ru.

Инцидент произошел на окружной автомагистрали 285 около города Атланта и вызвал настоящий ажиотаж: водители, которые стали свидетелями «денежного дождя», немедленно останавливались на дороге и принимались ловить купюры. Пока на место происшествия не приехала полиция.

Местные полицейские оказались скупы на комментарии и сообщили лишь то, что у инкассаторского броневика внезапно открылась дверь и из нее на дорогу высыпалось «существенное», как подчеркнул офицер, количество денежных знаков.

Также он отметил, что водители, которые успели забрать себе поднятые с шоссе деньги, должны будут по‑хорошему вернуть все до одной купюры. С этим, очевидно, будут проблемы, ведь к моменту приезда полицейских почти все уже разъехались, набив карманы.


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